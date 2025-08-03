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От Бельгии до Китая: нелегальная торговля угрем приносит миллиарды евро, но полиция пока проводит рейды

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Международное расследование выявило, что контрабанда угря Anguilla anguilla является многомиллиардным бизнесом. С 2021 года из ЕС вывезено почти 4 тонны стеклянных угрей, арестованы члены банды.

От Бельгии до Китая: нелегальная торговля угрем приносит миллиарды евро, но полиция пока проводит рейды

Международное расследование банды угревой мафии выявило, что угорь вида Anguilla anguilla, занесенный в Красный список, активно используется в контрабанде по всему миру, в частности в Европе. При этом один килограмм угря стоит даже больше, чем килограмм слоновой кости. Передает УНН со ссылкой на Nieuwsblad.

Детали

Незаконная торговля угрем вида Anguilla anguilla — это многомиллиардный бизнес. Международное расследование банды угревой мафии началось во Франции, но сейчас следователи провели рейды и в других странах ЕС, в частности в Польше и Испании.

Были выявлены связи с азиатскими посредниками, базирующимися в Парижском регионе и организовывавшими контрабанду через европейские аэропорты. Эти посредники также использовали аэропорт Завентем и таким образом попали под пристальное внимание бельгийской таможни и полиции

– сообщила прокуратура Галле-Вилворде (город в Бельгии, в округе Галле-Вилворде, провинции Фламандский Брабант, Фламандского региона).

Сейчас известно, что международная банда якобы вывезла из ЕС почти 4 тонны стеклянных угрей, начиная с 2021 года.

Один из арестованных подозреваемых является крупным французским переработчиком рыбы. Другая причастная компания (Ibaitz) принадлежит Хосе Антонио Агирребаррене по прозвищу Тарзан, бывшему члену ЭТА (одна из старейших террористических организаций Европы).

Недавно в Бельгии к тюремному заключению сроком до почти четырех лет приговорены 10 членов банды, действовавшей в Бельгии. Среди участников группы

  • шесть малайзийцев;
    • трое китайцев;
      • бельгиец марокканского происхождения.

        Нападение на защиту видов животных, имеющее немедленное влияние на здоровье населения и окружающую среду, и даже на весь мир".

        - утверждается в документах суда Брюсселя.

        Справка

        Угорь вида Anguilla anguilla, также известный как европейский угорь.

        Это вид, находящийся под угрозой исчезновения. Экспорт Anguilla anguilla строго запрещен. Ни один европейский угорь, живой или мертвый, в молодой (стеклянный угорь) или взрослой (угорь) стадии, не может покидать Европейский Союз.


        Среди примеров выявленной незаконной деятельности

        24 февраля 2023 года в аэропорту "Завентем" у выхода на посадку на рейс в Доху произошел скандал. Шестерых мужчин, готовых к посадке, вывели из очереди. Таможня признала их зарегистрированный багаж подозрительным: восемнадцать одинаковых чемоданов, все с избыточным весом, хотя и аккуратно оплаченные.

        Общее содержимое: 140 килограммов крошечных прозрачных рыбок. Их упаковали в пластиковые пакеты с кислородом и охладили бутылками со льдом, чтобы замедлить их жизненные функции, чтобы они могли дольше оставаться живыми.

        - пишет Nieuwsblad.

        Отмечается, что Доха была лишь остановкой; угри еще должны были добраться живыми до Куала-Лумпура (Малайзия).

        Рейд полиции в антверпенском парке Спур-Норд выявил 150 килограммов, или около полумиллиона рыб.

        Длина одной рыбы - около 7 сантиметров, а вес - около 0,3 грамма.

        Бухгалтерия показывает, что по меньшей мере 10 контрабандных рейсов покинули Бельгию с 42 курьерами и 878 килограммами стеклянных угрей - так называемых бэби-угрей - стоимостью 1,7 миллиона евро.

        Напомним

        Специальная экологическая прокуратура разоблачила схемы незаконных вырубок, контрабанды и служебной халатности в лесной сфере Житомирщины.

        Двое киевлян предстанут перед судом за контрабанду элитных ювелирных изделий и часов на сумму более 12 млн грн, скрытых в автобусе "Варшава – Киев" на Волынской таможне.

        Игорь Тележников

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