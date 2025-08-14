$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 31321 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 45528 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 42671 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 31213 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 34567 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 49543 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 163421 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 87314 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 84968 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 74752 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Над Україною було видно падіння метеориту

Київ • УНН

 • 1566 перегляди

Ймовірне падіння метеориту зафіксовано в Україні. Очевидці повідомляють про спостереження на Рівненщині, Київщині та Волині.

Над Україною було видно падіння метеориту

В Україні, ймовірно, зафіксували падіння метеориту, пише УНН з посиланням на Telegram-канали.

Деталі

Як повідомляють Telegram-канали, падіння метеориту, ймовірно, бачили у Рівному та області, а також на Київщині та Волині.

Нагадаємо

У п’ятницю, 15 серпня, по всій Україні очікується вплив антициклону Julia. Прогнозується суха та переважно сонячна погода з температурою до +28°C, а на Закарпатті та в Криму - до +30°С.

Павло Башинський

Новини Світу
Київська область
Волинська область
Закарпатська область
Крим
Україна
Рівне