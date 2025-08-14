Над Україною було видно падіння метеориту

В Україні, ймовірно, зафіксували падіння метеориту, пише УНН з посиланням на Telegram-канали.

Деталі

Як повідомляють Telegram-канали, падіння метеориту, ймовірно, бачили у Рівному та області, а також на Київщині та Волині.

Нагадаємо

У п’ятницю, 15 серпня, по всій Україні очікується вплив антициклону Julia. Прогнозується суха та переважно сонячна погода з температурою до +28°C, а на Закарпатті та в Криму - до +30°С.