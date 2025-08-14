Антициклон Julia принесе в Україну суху та сонячну погоду 15 серпня - синоптик

У п’ятницю, 15 серпня, по всій Україні очікується вплив антициклону Julia. Прогнозується суха та переважно сонячна погода з температурою до +28°C, а на Закарпатті та в Криму - до +30°С, пише УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Деталі

"15-го серпня - антициклон Julia в Україні. Тому в п'ятницю повсюди буде суха, переважно сонячна погода. Температура повітря +23+28 градусів, на Закарпатті та в Криму до +30 градусів. Зверніть увагу - тридцятки лише на Закарпатті та в Криму!" - написала вона у своєму Telegram.

Діденко також додала, що спека ще має повернутися, але поки що - насолоджуємося "температурним комфортом".

"У Києві 15-го серпня без опадів, близько +25 градусів", - додала синоптик про ситуацію із погодою у столиці.

