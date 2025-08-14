Антициклон Julia принесе в Україну суху та сонячну погоду 15 серпня - синоптик

$41.510.09
Ексклюзив
08:11 • 2266 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 1904 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 2474 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 6096 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 17985 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 33329 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 38458 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 39207 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 41698 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75709 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді
13 серпня, 23:47 • 10156 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The Times
14 серпня, 00:06 • 11771 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки поранених
14 серпня, 01:04 • 11490 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic
14 серпня, 01:32 • 9040 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW
04:22 • 11999 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 2266 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 151834 перегляди
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 151834 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 127378 перегляди
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 127378 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:18 • 118041 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
12 серпня, 17:43 • 128882 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Велика Британія
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
13 серпня, 14:38 • 25031 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
13 серпня, 12:40 • 47547 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
13 серпня, 06:39 • 100901 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
13 серпня, 05:47 • 117380 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено
12 серпня, 18:19 • 49947 перегляди
WhatsApp
Signal
The Times
Шахед-136
Brent

Антициклон Julia принесе в Україну суху та сонячну погоду 15 серпня - синоптик

Київ • УНН

 • 550 перегляди

15 серпня антициклон Julia забезпечить суху та сонячну погоду по всій Україні. Температура повітря становитиме +23...+28°C, на Закарпатті та в Криму до +30°C.

Антициклон Julia принесе в Україну суху та сонячну погоду 15 серпня - синоптик

У п’ятницю, 15 серпня, по всій Україні очікується вплив антициклону Julia. Прогнозується суха та переважно сонячна погода з температурою до +28°C, а на Закарпатті та в Криму - до +30°С, пише УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Деталі

"15-го серпня - антициклон Julia в Україні. Тому в п'ятницю повсюди буде суха, переважно сонячна погода. Температура повітря +23+28 градусів, на Закарпатті та в Криму до +30 градусів. Зверніть увагу - тридцятки лише на Закарпатті та в Криму!" - написала вона у своєму Telegram.

Діденко також додала, що спека ще має повернутися, але поки що - насолоджуємося "температурним комфортом".

"У Києві 15-го серпня без опадів, близько +25 градусів", - додала синоптик про ситуацію із погодою у столиці.

Антициклон над Україною: детальний прогноз погоди до кінця тижня
13.08.25, 13:53 • 4346 переглядiв

Альона Уткіна

Погода та довкілля
Закарпатська область
Крим
Україна
