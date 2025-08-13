Антициклон над Україною: детальний прогноз погоди до кінця тижня

Антициклон затримається над Україною і вплине на погоду до кінця тижня - як очікується, буде сухо і тепло, повідомила у середу синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

І сьогодні, і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня над Україною - антициклон. А це означає, що будь-які серйозні чи й легковажні дощі малоймовірні. Тому повсюди в Україні - мало хмар, переважно біленькі щокастенькі кумулюси, або й взагалі без хмар, багато сонця, замало вологи, словом, без опадів - написала Діденко.

Температура повітря завтра, 13 серпня, в Україні протягом дня, за прогнозом, коливатиметься в межах +24...+28 градусів, у південній частині та на Закарпатті +28...+30 градусів.

У Києві у середу очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів.

"Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека. Проте, на щастя, нічна температура повітря вже навряд чи підніматиметься вище +20 градусів, хіба місцями в південній частині", - зазначила синоптик.

