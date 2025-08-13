Антициклон над Україною: детальний прогноз погоди до кінця тижня

$41.430.02
Ексклюзив
10:06 • 6128 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 14683 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 12229 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 21190 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 17295 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 39020 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 28873 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 57851 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 81891 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 51951 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 39033 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 57861 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 35491 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 11800 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 32341 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 20145 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 27760 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 124046 перегляди
Антициклон над Україною: детальний прогноз погоди до кінця тижня

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Антициклон забезпечить суху та сонячну погоду в Україні до кінця тижня. Температура повітря коливатиметься від +24 до +30 градусів, вночі не вище +20 градусів.

Антициклон над Україною: детальний прогноз погоди до кінця тижня

Антициклон затримається над Україною і вплине на погоду до кінця тижня - як очікується, буде сухо і тепло, повідомила у середу синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

І сьогодні, і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня над Україною - антициклон. А це означає, що будь-які серйозні чи й легковажні дощі малоймовірні. Тому повсюди в Україні - мало хмар, переважно біленькі щокастенькі кумулюси, або й взагалі без хмар, багато сонця, замало вологи, словом, без опадів

- написала Діденко.

Температура повітря завтра, 13 серпня, в Україні протягом дня, за прогнозом, коливатиметься в межах +24...+28 градусів, у південній частині та на Закарпатті +28...+30 градусів.

У Києві у середу очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів.

"Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека. Проте, на щастя, нічна температура повітря вже навряд чи підніматиметься вище +20 градусів, хіба місцями в південній частині", - зазначила синоптик.

Антициклон Julia принесе суху погоду, за тиждень очікується похолодання - синоптик11.08.25, 11:29 • 2176 переглядiв

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Україна
Київ