Эксклюзив
10:06 • 6096 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 14651 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 12209 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 21162 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 39003 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 28868 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 57835 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 81878 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 51942 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 93616 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Антициклон над Украиной: подробный прогноз погоды до конца недели

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду в Украине до конца недели. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +30 градусов, ночью не выше +20 градусов.

Антициклон над Украиной: подробный прогноз погоды до конца недели

Антициклон задержится над Украиной и повлияет на погоду до конца недели - как ожидается, будет сухо и тепло, сообщила в среду синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

И сегодня, и завтра, и послезавтра, и до конца недели над Украиной - антициклон. А это значит, что любые серьезные или даже легкомысленные дожди маловероятны. Поэтому повсюду в Украине - мало облаков, преимущественно беленькие щекастенькие кучевые, или и вовсе без облаков, много солнца, мало влаги, словом, без осадков

- написала Диденко.

Температура воздуха завтра, 13 августа, в Украине в течение дня, по прогнозу, будет колебаться в пределах +24...+28 градусов, в южной части и на Закарпатье +28...+30 градусов.

В Киеве в среду ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15, днем около +25 градусов.

"Так и будет до конца недели, а в воскресенье и понедельник еще и усилится жара. Однако, к счастью, ночная температура воздуха уже вряд ли будет подниматься выше +20 градусов, разве местами в южной части", - отметила синоптик.

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Украина
