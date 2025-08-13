Антициклон над Украиной: подробный прогноз погоды до конца недели

Антициклон задержится над Украиной и повлияет на погоду до конца недели - как ожидается, будет сухо и тепло, сообщила в среду синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

И сегодня, и завтра, и послезавтра, и до конца недели над Украиной - антициклон. А это значит, что любые серьезные или даже легкомысленные дожди маловероятны. Поэтому повсюду в Украине - мало облаков, преимущественно беленькие щекастенькие кучевые, или и вовсе без облаков, много солнца, мало влаги, словом, без осадков - написала Диденко.

Температура воздуха завтра, 13 августа, в Украине в течение дня, по прогнозу, будет колебаться в пределах +24...+28 градусов, в южной части и на Закарпатье +28...+30 градусов.

В Киеве в среду ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15, днем около +25 градусов.

"Так и будет до конца недели, а в воскресенье и понедельник еще и усилится жара. Однако, к счастью, ночная температура воздуха уже вряд ли будет подниматься выше +20 градусов, разве местами в южной части", - отметила синоптик.

