Антициклон Julia принесет сухую погоду, через неделю ожидается похолодание - синоптик

Антициклон Julia повлияет на погоду в Украине 12 августа - ожидается сухая и солнечная погода. 17-18 августа прогнозируется усиление жары, с 19 августа в большинстве областей станет прохладнее, сообщила синоптик Наталья Диденко в понедельник в Facebook, пишет УНН.

Завтра у нас - антициклон Julia. Карта внизу. А, значит, во вторник в Украине повсюду ожидается сухая солнечная погода. Воздух еще не успеет хорошо прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому будет комфортным

По ее словам, в течение дня предполагается +24...+28 градусов, на юге и на Закарпатье +27...+30 градусов.

"Особенность. На востоке Украины завтра ожидается сильный северо-западный ветер! Осторожно", - указала она.

В Киеве 12 августа, по ее данным, будет сухо солнечно и комфортно тепло. В дневные часы температура воздуха составит +24...+26 градусов.

В ближайшее время погода в Украине не претерпит особых изменений. 17-18 августа ожидается усиление жары, с 19-го августа - в большинстве областей Украины похолодает. Однако лето еще крепко держит и будет держать свои позиции