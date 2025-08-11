Антициклон Julia принесе суху погоду, за тиждень очікується похолодання - синоптик
Київ • УНН
12 серпня в Україні очікується суха та сонячна погода завдяки антициклону Julia. Температура повітря становитиме +24...+28 градусів, на півдні та Закарпатті до +30 градусів.
Антициклон Julia вплине на погоду в Україні 12 серпня - очікується суха і сонячна погода. 17-18 серпня прогнозується посилення спеки, з 19 серпня у більшості областей стане прохолодніше, повідомила синоптик Наталка Діденко у понеділок у Facebook, пише УНН.
Завтра в нас - антициклон Julia. Карта внизу. А, отже, у вівторок в Україні повсюди очікується суха сонячна погода. Повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним
З її слів, протягом дня передбачається +24...+28 градусів, на півдні та на Закарпатті +27...+30 градусів.
"Особливість. На сході України завтра очікується сильний північно-західний вітер! Обережно", - вказала вона.
У Києві 12 серпня, за її даними, буде сухо сонячно та комфортно тепло. У денні години температура повітря становитиме +24...+26 градусів.
Найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін. 17-18 серпня очікується посилення спеки, з 19-го серпня - у більшості областей України похолоднішає. Проте літо ще міцно тримає і триматиме свої позиції