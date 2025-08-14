Антициклон Julia принесет в Украину сухую и солнечную погоду 15 августа - синоптик

$41.510.09
07:51 • 240 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 3774 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 16940 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 32547 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 37845 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 38859 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41416 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75584 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77523 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 150952 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
"Коалиция желающих": Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в "мирном" соглашении13 августа, 23:47 • 8722 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 10922 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 10651 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 7438 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 11170 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 150943 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 126592 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 117253 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 128098 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 98989 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 24587 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 47146 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 100532 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 117000 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 49618 просмотра
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

Антициклон Julia принесет в Украину сухую и солнечную погоду 15 августа - синоптик

Киев • УНН

 • 24 просмотра

15 августа антициклон Julia обеспечит сухую и солнечную погоду по всей Украине. Температура воздуха составит +23...+28°C, на Закарпатье и в Крыму до +30°C.

Антициклон Julia принесет в Украину сухую и солнечную погоду 15 августа - синоптик

В пятницу, 15 августа, по всей Украине ожидается влияние антициклона Julia. Прогнозируется сухая и преимущественно солнечная погода с температурой до +28°C, а на Закарпатье и в Крыму - до +30°С, пишет УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

Детали

"15-го августа - антициклон Julia в Украине. Поэтому в пятницу повсюду будет сухая, преимущественно солнечная погода. Температура воздуха +23+28 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +30 градусов. Обратите внимание - тридцатки только на Закарпатье и в Крыму!" - написала она в своем Telegram.

Диденко также добавила, что жара еще должна вернуться, но пока - наслаждаемся "температурным комфортом".

"В Киеве 15-го августа без осадков, около +25 градусов", - добавила синоптик о ситуации с погодой в столице.

Антициклон над Украиной: подробный прогноз погоды до конца недели13.08.25, 13:53 • 4298 просмотров

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
Закарпатская область
Крым
Украина
Киев