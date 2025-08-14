Антициклон Julia принесет в Украину сухую и солнечную погоду 15 августа - синоптик
Киев • УНН
15 августа антициклон Julia обеспечит сухую и солнечную погоду по всей Украине. Температура воздуха составит +23...+28°C, на Закарпатье и в Крыму до +30°C.
В пятницу, 15 августа, по всей Украине ожидается влияние антициклона Julia. Прогнозируется сухая и преимущественно солнечная погода с температурой до +28°C, а на Закарпатье и в Крыму - до +30°С, пишет УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
Детали
"15-го августа - антициклон Julia в Украине. Поэтому в пятницу повсюду будет сухая, преимущественно солнечная погода. Температура воздуха +23+28 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +30 градусов. Обратите внимание - тридцатки только на Закарпатье и в Крыму!" - написала она в своем Telegram.
Диденко также добавила, что жара еще должна вернуться, но пока - наслаждаемся "температурным комфортом".
"В Киеве 15-го августа без осадков, около +25 градусов", - добавила синоптик о ситуации с погодой в столице.
