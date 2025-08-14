Антициклон Julia принесет в Украину сухую и солнечную погоду 15 августа - синоптик

В пятницу, 15 августа, по всей Украине ожидается влияние антициклона Julia. Прогнозируется сухая и преимущественно солнечная погода с температурой до +28°C, а на Закарпатье и в Крыму - до +30°С, пишет УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

Детали

"15-го августа - антициклон Julia в Украине. Поэтому в пятницу повсюду будет сухая, преимущественно солнечная погода. Температура воздуха +23+28 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +30 градусов. Обратите внимание - тридцатки только на Закарпатье и в Крыму!" - написала она в своем Telegram.

Диденко также добавила, что жара еще должна вернуться, но пока - наслаждаемся "температурным комфортом".

"В Киеве 15-го августа без осадков, около +25 градусов", - добавила синоптик о ситуации с погодой в столице.

Антициклон над Украиной: подробный прогноз погоды до конца недели