Над Украиной было видно падение метеорита

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14:49 • 29491 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 42360 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 40431 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 30003 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 33642 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 48843 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 160952 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 86107 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 83772 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 73686 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.2м/с
60%
756мм
Популярные новости
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 42325 просмотра
Порошенко раскритиковали за сверхдорогой пиджак на фотосессии с военными: безвкусица и цинизмPhoto14 августа, 12:38 • 9150 просмотра
Израиль запускает проект E1: расширение поселений, которое может перечеркнуть палестинскую государственность14 августа, 12:50 • 12475 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 35284 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 13366 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 29484 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 42349 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 40423 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 35378 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 42417 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Хавьер Милей
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 13441 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 108225 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 63111 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 82933 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 134161 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Facebook
Дія (сервис)
SpaceX Starship
Шахед-136

Над Украиной было видно падение метеорита

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Вероятное падение метеорита зафиксировано в Украине. Очевидцы сообщают о наблюдениях в Ровенской, Киевской и Волынской областях.

Над Украиной было видно падение метеорита

В Украине, вероятно, зафиксировали падение метеорита, пишет УНН со ссылкой на Telegram-каналы.

Детали

Как сообщают Telegram-каналы, падение метеорита, вероятно, видели в Ровно и области, а также на Киевщине и Волыни.

Напомним

В пятницу, 15 августа, по всей Украине ожидается влияние антициклона Julia. Прогнозируется сухая и преимущественно солнечная погода с температурой до +28°C, а на Закарпатье и в Крыму - до +30°С.

Павел Башинский

Новости Мира
Киевская область
Волынская область
Закарпатская область
Крым
Украина
Ровно