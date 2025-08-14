Над Украиной было видно падение метеорита

В Украине, вероятно, зафиксировали падение метеорита, пишет УНН со ссылкой на Telegram-каналы.

Детали

Как сообщают Telegram-каналы, падение метеорита, вероятно, видели в Ровно и области, а также на Киевщине и Волыни.

Напомним

В пятницу, 15 августа, по всей Украине ожидается влияние антициклона Julia. Прогнозируется сухая и преимущественно солнечная погода с температурой до +28°C, а на Закарпатье и в Крыму - до +30°С.