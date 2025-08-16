Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал

Крупнейший марсианский метеорит, проданный на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 5,3 миллиона долларов, вызвал споры относительно законности экспорта и права собственности на небесные камни. Правительство Нигера начало расследование и приостановило экспорт подобных метеоритов. Об этом сообщает Sciencealert, пишет УНН.

Метеорит весом 25 кг, найденный в ноябре 2023 года в Сахаре, является крупнейшим марсианским образцом, когда-либо обнаруженным на Земле. Sotheby’s утверждает, что камень был экспортирован в соответствии с международными нормами, однако власти Нигера подозревают незаконную торговлю драгоценным минералом и уже приостановили все поставки метеоритов до дальнейшего уведомления.

Американский палеонтолог Пол Серено, годами сотрудничавший с нигерийскими властями, назвал продажу незаконной и подчеркнул, что право на метеорит принадлежит стране, где он упал.

Если бы метеорит упал на частную землю в США, владельцы могли бы претендовать на него. Но он упал в Нигере – и это следует уважать – подчеркнул Серено.

Эксперты указывают, что законы относительно метеоритов различаются в зависимости от места падения. В США владелец частной земли имеет право на камень, тогда как в Нигере метеориты считаются частью национального культурного наследия и охраняются законом.

Французские специалисты Матье и Макс Гунели подтверждают, что этот образец следует отнести к редким минералогическим объектам, подлежащим охране.

Продажа метеорита также поднимает этические вопросы для науки: такие образцы имеют важную ценность для исследований и не должны становиться предметом частной коммерции. Теперь дело находится на рассмотрении, а мир ожидает, будет ли установлена законность рекордной сделки.

