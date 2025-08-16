Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 29951 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 50227 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 30648 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 28392 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 29258 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 96490 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 156318 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 82774 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 147054 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56289 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
80%
753мм
Популярные новости
Отрубил матери голову, а затем почти сутки скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали мужчинуVideo15 августа, 18:02 • 7158 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске15 августа, 18:39 • 24151 просмотра
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 8548 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон23:40 • 5306 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 39843 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 156316 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 140116 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 147051 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 165327 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 251083 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Джо Байден
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 56 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 105306 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 187261 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 133663 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 148761 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Поезд
Хранитель
Financial Times

Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Крупнейший марсианский метеорит, проданный на аукционе Sotheby’s за $5,3 млн, вызвал споры о законности экспорта. Правительство Нигера начало расследование и приостановило экспорт подобных метеоритов.

Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал

Крупнейший марсианский метеорит, проданный на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 5,3 миллиона долларов, вызвал споры относительно законности экспорта и права собственности на небесные камни. Правительство Нигера начало расследование и приостановило экспорт подобных метеоритов. Об этом сообщает Sciencealert, пишет УНН.

Детали

Метеорит весом 25 кг, найденный в ноябре 2023 года в Сахаре, является крупнейшим марсианским образцом, когда-либо обнаруженным на Земле. Sotheby’s утверждает, что камень был экспортирован в соответствии с международными нормами, однако власти Нигера подозревают незаконную торговлю драгоценным минералом и уже приостановили все поставки метеоритов до дальнейшего уведомления.

За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет25.04.24, 10:42 • 63941 просмотр

Американский палеонтолог Пол Серено, годами сотрудничавший с нигерийскими властями, назвал продажу незаконной и подчеркнул, что право на метеорит принадлежит стране, где он упал.

Если бы метеорит упал на частную землю в США, владельцы могли бы претендовать на него. Но он упал в Нигере – и это следует уважать

 – подчеркнул Серено.

Эксперты указывают, что законы относительно метеоритов различаются в зависимости от места падения. В США владелец частной земли имеет право на камень, тогда как в Нигере метеориты считаются частью национального культурного наследия и охраняются законом.

Французские специалисты Матье и Макс Гунели подтверждают, что этот образец следует отнести к редким минералогическим объектам, подлежащим охране.

От Бельгии до Китая: нелегальная торговля угрем приносит миллиарды евро, но полиция пока проводит рейды03.08.25, 19:45 • 4645 просмотров

Продажа метеорита также поднимает этические вопросы для науки: такие образцы имеют важную ценность для исследований и не должны становиться предметом частной коммерции. Теперь дело находится на рассмотрении, а мир ожидает, будет ли установлена законность рекордной сделки.

Напомним

В июне на торгах была выставлена масштабная коллекция одежды, обуви и аксессуаров принцессы Дианы.

Вероятное падение метеорита зафиксировано в Украине. Очевидцы сообщают о наблюдениях на Ровенщине, Киевщине и Волыни.

Марсоход NASA Perseverance достиг вершины кратера Джезеро, преодолев 500-метровый подъем за 3,5 месяца. Оттуда он начнет новую научную кампанию "Северное кольцо" для исследования геологии Марса.

Илон Маск хочет иметь много детей, чтобы подготовить человечество к возможному апокалипсису и колонизации Марса.

Исследователи нашли следы массивного подземного резервуара воды на Марсе на глубине 11,5-20 км.

SpaceX, одна из самых дорогих компаний в мире, избегает федеральных налогов на прибыль - NYT15.08.25, 15:11 • 4070 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираУНН LiteФинансы
Сенат Соединенных Штатов Америки
Марс
НАСА
Илон Маск
Нью-Йорк
Соединённые Штаты