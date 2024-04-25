За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет

Житель Тернополя пытался по почте переправить за границу обломки геологических пород с окаменелыми отпечатками доисторических существ. Об этом сообщила Киевская таможня, передает УНН.

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Киевские таможенники остановили незаконную пересылку за границу обломков геологических пород с отпечатками доисторических существ, имеющих научное значение и культурную ценность.

Десять окаменелых отпечатков обнаружили во время таможенного контроля трех международных почтовых отправлений, которые направлялись из Украины за границу. Отправителем двух посылок в Таиланд и США значился один и тот же житель Тернополя, третья же посылка направлялась из Киева в Испанию.

Находки Киевская таможня направила на экспертизу в Национальный научно-природоведческий музей Украины. Как определили специалисты музея, четыре окаменелости (фосилии), которые были отправлены в Испанию - это плитки горной породы с коллекцией ракоскорпионов, которые имеют почти целые панцири. Одна из плиток является уникальной, поскольку содержит остатки сразу трех ракоскорпионов с конечностями и образцы их голов.

Две фосилии, которые направлялись в Таиланд, оказались целыми моллюсками. Целые образцы встречаются не часто и имеют уникальное научное значение. Еще одна окаменелость - это фрагмент панциря ракоскорпиона.

В посылке же в США находились еще три фосилии, которые специалисты идентифицировали, как плитки красного песчаника с туловищными панцирями шести так называемых "девонских рыб" с неопределенными фрагментами.

Возраст всех палеонтологических образцов колеблется в пределах 408-443 млн лет. Происхождением они из Подолья, бассейна реки Днестр.

Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил и изъяли палеонтологические сокровища.

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Законодательством Украины не предусмотрено гражданского оборота археологических находок, все археологические предметы являются собственностью государства.

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