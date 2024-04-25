Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет
В омске крупный пожар на территории предприятия, горят нефтяные емкости
Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны
Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу
16 ранее депортированных в рф украинских детей освобождены благодаря Катару - Зеленский
Германия не будет лишать мужчин из Украины статуса беженцев
рф ежедневно пытается дискредитировать Украину и может использовать отчет Госдепа о правах человека - Лубинец
Ракетная атака рф на Черкасскую область: в Смеле есть повреждения домов, к медикам обратились 6 человек - ОВА
Пограничники вступили в бой с российской ДРГ на Сумщине
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За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет
Житель Тернополя пытался незаконно переслать за границу окаменелые отпечатки доисторических существ возрастом 443 миллиона лет, которые были изъяты киевской таможней.
В омске крупный пожар на территории предприятия, горят нефтяные емкости
В омске на одном из предприятий произошел пожар, в результате которого сгорели три резервуара с нефтью на площади 500 квадратных метров. На тушении пожара работали 58 пожарных и 15 единиц техники.
Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны
Бывшего военнослужащего срочной службы задержали за предоставление координат для вражеских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Харьковской области.
Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу
Настоятеля Святогорской лавры, который распространял информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, взяли под стражу, ему грозит до 8 лет заключения.
16 ранее депортированных в рф украинских детей освобождены благодаря Катару - Зеленский
16 украинских детей, принудительно депортированных в россию, были освобождены и воссоединились со своими семьями благодаря помощи Катара.
Германия не будет лишать мужчин из Украины статуса беженцев
Германия уверяет, что украинские мужчины не будут лишены статуса беженца в стране, несмотря на решение Украины временно приостановить консульское обслуживание мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом.
рф ежедневно пытается дискредитировать Украину и может использовать отчет Госдепа о правах человека - Лубинец
россия может попытаться манипулировать Докладом Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год с целью дискредитации Украины, поэтому мир должен быть готовым противостоять информационным атакам России, предупреждает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Ракетная атака рф на Черкасскую область: в Смеле есть повреждения домов, к медикам обратились 6 человек - ОВА
Российский ракетный удар по Смеле Черкасской области повредил 47 частных домов, выбил окна в соседней многоэтажке и ранил 6 жителей, которые отказались от госпитализации.
Пограничники вступили в бой с российской ДРГ на Сумщине
Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой из более десятка диверсантов в Сумской области, заставив врага отступить.
Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии: обсудили санкционную политику против рф
Зеленский встретился с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом, чтобы обсудить расширение санкций против россии для предотвращения их обхода, и поблагодарил за значительный пакет оборонной помощи на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов.