За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  79594 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  124405 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  131277 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  126871 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  117793 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104057 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  101978 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137311 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157814 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154330 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет

Житель Тернополя пытался незаконно переслать за границу окаменелые отпечатки доисторических существ возрастом 443 миллиона лет, которые были изъяты киевской таможней.

Криминал и ЧП •   •  1917 просмотра
За границу пытались вывезти уникальные палеонтологические ценности, которым около 443 миллионов лет

В омске крупный пожар на территории предприятия, горят нефтяные емкости

В омске на одном из предприятий произошел пожар, в результате которого сгорели три резервуара с нефтью на площади 500 квадратных метров. На тушении пожара работали 58 пожарных и 15 единиц техники.

Новости Мира •   •  2052 просмотра
В омске крупный пожар на территории предприятия, горят нефтяные емкости

Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны

Бывшего военнослужащего срочной службы задержали за предоставление координат для вражеских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Харьковской области.

Война •   •  2768 просмотра
Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны

Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу

Настоятеля Святогорской лавры, который распространял информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, взяли под стражу, ему грозит до 8 лет заключения.

Криминал и ЧП •   •  5058 просмотра
Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу

16 ранее депортированных в рф украинских детей освобождены благодаря Катару - Зеленский

16 украинских детей, принудительно депортированных в россию, были освобождены и воссоединились со своими семьями благодаря помощи Катара.

Общество •   •  7626 просмотра
16 ранее депортированных в рф украинских детей освобождены благодаря Катару - Зеленский

Германия не будет лишать мужчин из Украины статуса беженцев

Германия уверяет, что украинские мужчины не будут лишены статуса беженца в стране, несмотря на решение Украины временно приостановить консульское обслуживание мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом.

Общество •   •  6065 просмотра
Германия не будет лишать мужчин из Украины статуса беженцев

рф ежедневно пытается дискредитировать Украину и может использовать отчет Госдепа о правах человека - Лубинец

россия может попытаться манипулировать Докладом Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год с целью дискредитации Украины, поэтому мир должен быть готовым противостоять информационным атакам России, предупреждает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Общество •   •  6718 просмотра
рф ежедневно пытается дискредитировать Украину и может использовать отчет Госдепа о правах человека - Лубинец

Ракетная атака рф на Черкасскую область: в Смеле есть повреждения домов, к медикам обратились 6 человек - ОВА

Российский ракетный удар по Смеле Черкасской области повредил 47 частных домов, выбил окна в соседней многоэтажке и ранил 6 жителей, которые отказались от госпитализации.

Война •   •  14020 просмотра
Ракетная атака рф на Черкасскую область: в Смеле есть повреждения домов, к медикам обратились 6 человек - ОВА

Пограничники вступили в бой с российской ДРГ на Сумщине

Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой из более десятка диверсантов в Сумской области, заставив врага отступить.

Война •   •  13950 просмотра
Пограничники вступили в бой с российской ДРГ на Сумщине

Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии: обсудили санкционную политику против рф

Зеленский встретился с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом, чтобы обсудить расширение санкций против россии для предотвращения их обхода, и поблагодарил за значительный пакет оборонной помощи на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов.

политика •   •  13351 просмотра
Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии: обсудили санкционную политику против рф