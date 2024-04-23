ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

Киев  •  УНН

23 апреля 2024, 15:17  •  4700 просмотра

Read in English

В почтовом отправлении из Израиля в Украину, замаскированном под пищевые банки, одесские таможенники обнаружили коллекцию из 2131 монет 85 стран мира, датированных от 1842 до 2020-х годов. В скрытой нумизматической коллекции обнаружены также памятные рубли непризнанного Приднестровья.

В почтовом отправлении из Израиля в Украину, под видом пищевых банок, одесскими таможенниками обнаружена коллекция монет разного номинала и годов изготовления из 85 стран мира. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Детали

В почтовом отправлении из Израиля в Украину, специалисты таможенной службы Одессы обнаружили монеты из 85 стран мира, - разного номинала и годов изготовления. Нумизматическая коллекция была спрятана в семи металлических банках, вместо указанных на этикетках чая и конфет.

В коллекции монеты почти всех стран Европы разного периода времени, кроме того обнаружены памятные рубли самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно официальной информации, обнаружено 749 монет, которые были отчеканены в течение 1842-1950 годов, а также 1382 монеты, которые были выпущены в обращение в период с 1951 года по 2020-е годы.

От крейцеров и геллеров времен Австрийской империи, финских пенни, чеканенных в 1917 году, и нидерландских центов и гульденов конца XIX века до немецких марок и пфенингов, норвежских эре, ирландских и исландских крон, швейцарских раппенов от начала ХХ века до наших дней.

- говорится в сообщении.
Image

По факту перемещения предметов с признаками культурных ценностей с сокрытием от таможенного контроля одесские таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 ТКУ. В соответствии с этим, нумизматическую коллекцию, которая насчитывает 2131 монету, изъято и направлено на экспертизу.

Напомним,

Пятерых сообщников организованной группировки из Киевской и Житомирской областей подозревают в незаконном экспорте в одну из стран Европы нелегально срубленную в Украине сосну на общую сумму почти 43 миллиона гривен. 

Сотрудника киевской таможни и таможенного брокера задержали за получениевзятки от импортера кофе за содействие в растаможивании товаров из Колумбии и Бразилии.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  104836 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  136185 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  136456 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  140076 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  119945 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156904 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224397 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  437553 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175548 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131791 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Новости по теме
Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

  •  4700 просмотра
США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters

США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters

  •  6554 просмотра
Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко

Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко

  •  7833 просмотра
Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины

Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины

  •  6297 просмотра
Штурмовали Марьинку и Угледар: сообщено о подозрении 5 боевикам

Штурмовали Марьинку и Угледар: сообщено о подозрении 5 боевикам

  •  7137 просмотра
Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

  •  7637 просмотра
Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив

Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив

  •  7134 просмотра
Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой

Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой

  •  9736 просмотра
Продолжают стирать идентичность украинских детей в оккупации: омбудсмен отреагировал на принуждение студентов заливать окопные свечи

Продолжают стирать идентичность украинских детей в оккупации: омбудсмен отреагировал на принуждение студентов заливать окопные свечи

  •  6593 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове - мэр

Взрыв прогремел в Харькове - мэр

  •  7490 просмотра

Популярные

Актеры хитового фильма ужасов "Ведьма из Блэр" требуют справедливой компенсации от компании-дистрибьютора

Актеры хитового фильма ужасов "Ведьма из Блэр" требуют справедливой компенсации от компании-дистрибьютора

  •  61489 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  127491 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

  •  100498 просмотра
Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

  •  92189 просмотра
россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

  •  77117 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  127491 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  173486 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  437553 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  356609 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  403498 просмотра

Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

В почтовом отправлении из Израиля в Украину, замаскированном под пищевые банки, одесские таможенники обнаружили коллекцию из 2131 монет 85 стран мира, датированных от 1842 до 2020-х годов. В скрытой нумизматической коллекции обнаружены также памятные рубли непризнанного Приднестровья.

Криминал и ЧП •   •  4700 просмотра
Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, включая транспортные средства, боеприпасы, зенитные и противотанковые боеприпасы и другое оружие для немедленного использования на поле боя.

Война •   •  6554 просмотра
США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters

Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко

Кабинет министров Украины уволил Виталия Половенко с должности заместителя министра обороны и Татьяну Лактионову с должности заместителя председателя Национальной социальной службы.

Война •   •  7833 просмотра
Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко

Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины

Украина привлечет 115 миллионов евро от европейских институтов на восстановление системы здравоохранения и поддержку малого и среднего бизнеса.

Экономика •   •  6297 просмотра
Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины

Штурмовали Марьинку и Угледар: сообщено о подозрении 5 боевикам

Пятерым боевикам, которые штурмовали украинские позиции в Марьинке и Угледаре, Служба безопасности Украины объявила о подозрении, им грозит пожизненное заключение.

Война •   •  7137 просмотра
Штурмовали Марьинку и Угледар: сообщено о подозрении 5 боевикам

Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

Президент Зеленский обсудил потребности Украины в противовоздушной обороне с министром предпринимательства Дании. Киев рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны для Николаевской области.

Война •   •  7637 просмотра
Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив

Оккупанты назначают директорами учебных заведений на временно оккупированных территориях неквалифицированный персонал вроде лаборантов и уборщиков из-за нехватки квалифицированных педагогов, желающих работать в них.

Война •   •  7134 просмотра
Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив

Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой

Законопроект планирует отнести нефть, нефтепродукты и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой акцизного налога, а также включить некоторые растворители к подакцизным товарам со ставкой 245 евро за 1000 литров.

Экономика •   •  9736 просмотра
Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой

Продолжают стирать идентичность украинских детей в оккупации: омбудсмен отреагировал на принуждение студентов заливать окопные свечи

российские оккупанты заставляют украинских студентов делать окопные свечи для своей армии, стирая их идентичность и нарушая международное гуманитарное право.

Война •   •  6593 просмотра
Продолжают стирать идентичность украинских детей в оккупации: омбудсмен отреагировал на принуждение студентов заливать окопные свечи

Взрыв прогремел в Харькове - мэр

Еще один взрыв прогремел в Харькове. В области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

Война •   •  7490 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове - мэр