Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

В почтовом отправлении из Израиля в Украину, под видом пищевых банок, одесскими таможенниками обнаружена коллекция монет разного номинала и годов изготовления из 85 стран мира. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Детали

В почтовом отправлении из Израиля в Украину, специалисты таможенной службы Одессы обнаружили монеты из 85 стран мира, - разного номинала и годов изготовления. Нумизматическая коллекция была спрятана в семи металлических банках, вместо указанных на этикетках чая и конфет.

В коллекции монеты почти всех стран Европы разного периода времени, кроме того обнаружены памятные рубли самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно официальной информации, обнаружено 749 монет, которые были отчеканены в течение 1842-1950 годов, а также 1382 монеты, которые были выпущены в обращение в период с 1951 года по 2020-е годы.

От крейцеров и геллеров времен Австрийской империи, финских пенни, чеканенных в 1917 году, и нидерландских центов и гульденов конца XIX века до немецких марок и пфенингов, норвежских эре, ирландских и исландских крон, швейцарских раппенов от начала ХХ века до наших дней. - говорится в сообщении.

По факту перемещения предметов с признаками культурных ценностей с сокрытием от таможенного контроля одесские таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 ТКУ. В соответствии с этим, нумизматическую коллекцию, которая насчитывает 2131 монету, изъято и направлено на экспертизу.

Напомним,

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