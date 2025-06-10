Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 45535 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 127713 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 90301 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 86407 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 158297 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 55939 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 49089 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 155695 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 100205 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 47203 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
53%
755мм
Популярнi новини

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

10 червня, 02:18 • 40856 перегляди

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

10 червня, 02:46 • 30589 перегляди

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

10 червня, 03:15 • 33958 перегляди

Нічна атака рф на Одесу забрала життя двох людей, 9 поранених: показали наслідки

05:39 • 18271 перегляди

Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

08:07 • 10878 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 158302 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 165427 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 155697 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 172325 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 158754 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Ґевін Ньюсом

Сибіга Андрій Іванович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Литва

Лондон

Велика Британія

Реклама
УНН Lite

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

08:50 • 6640 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 10333 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 37913 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 50941 перегляди

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

9 червня, 09:31 • 83634 перегляди
Актуальне

Nord Stream

Іскандер (ОТРК)

Ґардіан

ChatGPT

Нью-Йорк таймс

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

Київ • УНН

 • 6616 перегляди

На торгах у червні буде представлено масштабну колекцію одягу, взуття та аксесуарів принцеси Діани. Серед лотів – сукні, капелюшки, сумка Dior та ескіз весільної сукні.

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

У червні на торгах буде виставлено масштабну колекцію одягу, взуття та аксесуарів принцеси Діани. Аукціонний дім Julien’s назвав її найбільшою в історії, пов’язаною з життям і стилем покійної принцеси, – повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Аукціон "Стиль принцеси Діани та королівська колекція" відбудеться 26 червня в торговому центрі The Peninsula Beverly Hills. У рамках заходу будуть продані понад 100 речей – від вишуканих вечірніх суконь до дизайнерських сумок і капелюшків.

Це найбільший аукціон принцеси Діани, тому що у нас понад 100 предметів з її дивовижного життя та кар'єри... пам'ятаючи, що сама Діана... продала понад 70 своїх суконь... ще в 1997 році, щоб зібрати гроші на свою благодійність

- сказав виконавчий директор і співзасновник Julien's Auctions Мартін Нолан під час виставки у Музеї ікон стилю в Ірландії.

Серед лотів – шовкова сукня з квітковим візерунком 1988 року від Bellville Sassoon, яку охрестили "турботливою" через те, що принцеса надягала її під час лікарняних візитів. Вартість оцінюється у 200–300 тис. доларів.

Інші знакові предмети: 

  • кремова шовкова вишита вечірня сукня, створена Кетрін Вокер для поїздки в Перську затоку у 1986 році (також оцінюється в 200–300 тис. доларів);
    • двосекційний ансамбль із жовтим квітковим принтом від Брюса Олдфілда, який Діана вдягала на Королівський концерт в Аскоті у 1987 році (оцінка – 100–200 тис. доларів).

      Також серед лотів – сумка Dior, подарована Діані першою леді Франції Бернадетт Ширак у 1995 році, ескіз весільної сукні 1981 року з тюлевими елементами, а також персиковий капелюшок, який принцеса вдягала під час медового місяця.

      Зведений брат Меган Маркл пише мемуари про дитинство герцогині12.05.25, 16:32 • 5167 переглядiв

      У продаж також увійдуть речі, які належали покійній королеві Єлизаветі II та королеві-матері.

      Люди зараз справді вважають ці предмети класом активів, тому що якщо люди володіють цими предметами сьогодні, то, швидше за все, через роки вони продадуть їх дорожче, ніж заплатили на аукціоні

      - додав виконавчий директор і співзасновник Julien's Auctions Мартін Нолан.

      Julien’s Auctions раніше продав один з лотів принцеси Діани за 1 млн 140 тис. доларів. Частина виручених коштів буде спрямована на благодійність, зокрема до організації Muscular Dystrophy UK. 

      Додатково

      Передпродажна виставка триває у місті Ньюбрідж (Ірландія) до 17 червня.

      Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя02.05.25, 17:45 • 46402 перегляди

      Андрій Кулик

      Андрій Кулик

      КультураУНН Lite
      Ірландія
      Рейтер
      Tesla
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      S&P 500
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Brent Oil
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gold
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gas TTF
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9