Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів
Київ • УНН
На торгах у червні буде представлено масштабну колекцію одягу, взуття та аксесуарів принцеси Діани. Серед лотів – сукні, капелюшки, сумка Dior та ескіз весільної сукні.
У червні на торгах буде виставлено масштабну колекцію одягу, взуття та аксесуарів принцеси Діани. Аукціонний дім Julien’s назвав її найбільшою в історії, пов’язаною з життям і стилем покійної принцеси, – повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Аукціон "Стиль принцеси Діани та королівська колекція" відбудеться 26 червня в торговому центрі The Peninsula Beverly Hills. У рамках заходу будуть продані понад 100 речей – від вишуканих вечірніх суконь до дизайнерських сумок і капелюшків.
Це найбільший аукціон принцеси Діани, тому що у нас понад 100 предметів з її дивовижного життя та кар'єри... пам'ятаючи, що сама Діана... продала понад 70 своїх суконь... ще в 1997 році, щоб зібрати гроші на свою благодійність
Серед лотів – шовкова сукня з квітковим візерунком 1988 року від Bellville Sassoon, яку охрестили "турботливою" через те, що принцеса надягала її під час лікарняних візитів. Вартість оцінюється у 200–300 тис. доларів.
Інші знакові предмети:
- кремова шовкова вишита вечірня сукня, створена Кетрін Вокер для поїздки в Перську затоку у 1986 році (також оцінюється в 200–300 тис. доларів);
- двосекційний ансамбль із жовтим квітковим принтом від Брюса Олдфілда, який Діана вдягала на Королівський концерт в Аскоті у 1987 році (оцінка – 100–200 тис. доларів).
Також серед лотів – сумка Dior, подарована Діані першою леді Франції Бернадетт Ширак у 1995 році, ескіз весільної сукні 1981 року з тюлевими елементами, а також персиковий капелюшок, який принцеса вдягала під час медового місяця.
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У продаж також увійдуть речі, які належали покійній королеві Єлизаветі II та королеві-матері.
Люди зараз справді вважають ці предмети класом активів, тому що якщо люди володіють цими предметами сьогодні, то, швидше за все, через роки вони продадуть їх дорожче, ніж заплатили на аукціоні
Julien’s Auctions раніше продав один з лотів принцеси Діани за 1 млн 140 тис. доларів. Частина виручених коштів буде спрямована на благодійність, зокрема до організації Muscular Dystrophy UK.
Додатково
Передпродажна виставка триває у місті Ньюбрідж (Ірландія) до 17 червня.
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