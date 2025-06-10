Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

У червні на торгах буде виставлено масштабну колекцію одягу, взуття та аксесуарів принцеси Діани. Аукціонний дім Julien’s назвав її найбільшою в історії, пов’язаною з життям і стилем покійної принцеси, – повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Аукціон "Стиль принцеси Діани та королівська колекція" відбудеться 26 червня в торговому центрі The Peninsula Beverly Hills. У рамках заходу будуть продані понад 100 речей – від вишуканих вечірніх суконь до дизайнерських сумок і капелюшків.

Це найбільший аукціон принцеси Діани, тому що у нас понад 100 предметів з її дивовижного життя та кар'єри... пам'ятаючи, що сама Діана... продала понад 70 своїх суконь... ще в 1997 році, щоб зібрати гроші на свою благодійність - сказав виконавчий директор і співзасновник Julien's Auctions Мартін Нолан під час виставки у Музеї ікон стилю в Ірландії.

Серед лотів – шовкова сукня з квітковим візерунком 1988 року від Bellville Sassoon, яку охрестили "турботливою" через те, що принцеса надягала її під час лікарняних візитів. Вартість оцінюється у 200–300 тис. доларів.

Інші знакові предмети:

кремова шовкова вишита вечірня сукня, створена Кетрін Вокер для поїздки в Перську затоку у 1986 році (також оцінюється в 200–300 тис. доларів);

двосекційний ансамбль із жовтим квітковим принтом від Брюса Олдфілда, який Діана вдягала на Королівський концерт в Аскоті у 1987 році (оцінка – 100–200 тис. доларів).

Також серед лотів – сумка Dior, подарована Діані першою леді Франції Бернадетт Ширак у 1995 році, ескіз весільної сукні 1981 року з тюлевими елементами, а також персиковий капелюшок, який принцеса вдягала під час медового місяця.

Зведений брат Меган Маркл пише мемуари про дитинство герцогині

У продаж також увійдуть речі, які належали покійній королеві Єлизаветі II та королеві-матері.

Люди зараз справді вважають ці предмети класом активів, тому що якщо люди володіють цими предметами сьогодні, то, швидше за все, через роки вони продадуть їх дорожче, ніж заплатили на аукціоні - додав виконавчий директор і співзасновник Julien's Auctions Мартін Нолан.

Julien’s Auctions раніше продав один з лотів принцеси Діани за 1 млн 140 тис. доларів. Частина виручених коштів буде спрямована на благодійність, зокрема до організації Muscular Dystrophy UK.

Додатково

Передпродажна виставка триває у місті Ньюбрідж (Ірландія) до 17 червня.

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя