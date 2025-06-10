Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

В июне на торгах будет выставлена масштабная коллекция одежды, обуви и аксессуаров принцессы Дианы. Аукционный дом Julien's назвал ее самой большой в истории, связанной с жизнью и стилем покойной принцессы, – сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Аукцион "Стиль принцессы Дианы и королевская коллекция" состоится 26 июня в торговом центре The Peninsula Beverly Hills. В рамках мероприятия будут проданы более 100 вещей – от изысканных вечерних платьев до дизайнерских сумок и шляпок.

Это самый большой аукцион принцессы Дианы, потому что у нас более 100 предметов из ее удивительной жизни и карьеры... помня, что сама Диана... продала более 70 своих платьев... еще в 1997 году, чтобы собрать деньги на свою благотворительность - сказал исполнительный директор и соучредитель Julien's Auctions Мартин Нолан во время выставки в Музее икон стиля в Ирландии.

Среди лотов – шелковое платье с цветочным узором 1988 года от Bellville Sassoon, которое окрестили "заботливым" из-за того, что принцесса надевала его во время больничных визитов. Стоимость оценивается в 200–300 тыс. долларов.

Другие знаковые предметы:

кремовое шелковое вышитое вечернее платье, созданное Кэтрин Уокер для поездки в Персидский залив в 1986 году (также оценивается в 200–300 тыс. долларов);

двухсекционный ансамбль с желтым цветочным принтом от Брюса Олдфилда, который Диана надевала на Королевский концерт в Аскоте в 1987 году (оценка – 100–200 тыс. долларов).

Также среди лотов – сумка Dior, подаренная Диане первой леди Франции Бернадетт Ширак в 1995 году, эскиз свадебного платья 1981 года с тюлевыми элементами, а также персиковая шляпка, которую принцесса надевала во время медового месяца.

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В продажу также войдут вещи, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II и королеве-матери.

Люди сейчас действительно считают эти предметы классом активов, потому что если люди владеют этими предметами сегодня, то, скорее всего, через годы они продадут их дороже, чем заплатили на аукционе - добавил исполнительный директор и соучредитель Julien's Auctions Мартин Нолан.

Julien’s Auctions ранее продал один из лотов принцессы Дианы за 1 млн 140 тыс. долларов. Часть вырученных средств будет направлена на благотворительность, в частности в организацию Muscular Dystrophy UK.

Дополнительно

Предпродажная выставка проходит в городе Ньюбридж (Ирландия) до 17 июня.

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