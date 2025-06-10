Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов
Киев • УНН
На торгах в июне будет представлена масштабная коллекция одежды, обуви и аксессуаров принцессы Дианы. Среди лотов – платья, шляпки, сумка Dior и эскиз свадебного платья.
В июне на торгах будет выставлена масштабная коллекция одежды, обуви и аксессуаров принцессы Дианы. Аукционный дом Julien's назвал ее самой большой в истории, связанной с жизнью и стилем покойной принцессы, – сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Аукцион "Стиль принцессы Дианы и королевская коллекция" состоится 26 июня в торговом центре The Peninsula Beverly Hills. В рамках мероприятия будут проданы более 100 вещей – от изысканных вечерних платьев до дизайнерских сумок и шляпок.
Это самый большой аукцион принцессы Дианы, потому что у нас более 100 предметов из ее удивительной жизни и карьеры... помня, что сама Диана... продала более 70 своих платьев... еще в 1997 году, чтобы собрать деньги на свою благотворительность
Среди лотов – шелковое платье с цветочным узором 1988 года от Bellville Sassoon, которое окрестили "заботливым" из-за того, что принцесса надевала его во время больничных визитов. Стоимость оценивается в 200–300 тыс. долларов.
Другие знаковые предметы:
- кремовое шелковое вышитое вечернее платье, созданное Кэтрин Уокер для поездки в Персидский залив в 1986 году (также оценивается в 200–300 тыс. долларов);
- двухсекционный ансамбль с желтым цветочным принтом от Брюса Олдфилда, который Диана надевала на Королевский концерт в Аскоте в 1987 году (оценка – 100–200 тыс. долларов).
Также среди лотов – сумка Dior, подаренная Диане первой леди Франции Бернадетт Ширак в 1995 году, эскиз свадебного платья 1981 года с тюлевыми элементами, а также персиковая шляпка, которую принцесса надевала во время медового месяца.
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В продажу также войдут вещи, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II и королеве-матери.
Люди сейчас действительно считают эти предметы классом активов, потому что если люди владеют этими предметами сегодня, то, скорее всего, через годы они продадут их дороже, чем заплатили на аукционе
Julien’s Auctions ранее продал один из лотов принцессы Дианы за 1 млн 140 тыс. долларов. Часть вырученных средств будет направлена на благотворительность, в частности в организацию Muscular Dystrophy UK.
Дополнительно
Предпродажная выставка проходит в городе Ньюбридж (Ирландия) до 17 июня.
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