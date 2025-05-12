Сводный брат Меган Маркл пишет мемуары о детстве герцогини

Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший заявил, что работает над "откровенной" книгой о детстве герцогини Сассекской. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Когда моя книга будет закончена, ее очень быстро раскупят, потому что она уже на подходе - рассказал Маркл-младший изданию Mirror.

Я работаю над ней. Она выйдет - сказал он, добавив, что "она будет хорошей".

В частности, Томас Маркл даже рассчитывает, что его книга о сводной сестре ляжет в основу, например, документального фильма.

Я действительно хочу снять спин-офф по книге, а когда ее прочитают, пойдет и документальный фильм - сказал он.

Я не жадный человек, дело не в деньгах, а в принципе" - заявил Маркл-младший, хотя также признал, что "было бы неплохо иметь небольшой заработок от продажи книги.

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Он также заявил, что "все хотят эту книжку", и теперь у него есть время написать ее, из-за того, что он заботится об их отце с ограниченной подвижностью.

Ранее Маркл-младший неоднократно критиковал свою сводную сестру, в частности за заявления о "бедном детстве" в шоу Netflix "С любовью, Меган".

Возможно, это первый раз, когда мне стало жаль ее и неловко - сказал он журналисту Кевину О'Салливану в марте.

Когда его спросили, смотрел ли его отец это шоу, Маркл-младший ответил: "У меня не было достаточного количества сердечных лекарств, чтобы он мог его посмотреть. Я не хотел, чтобы он отбросил копыта, поэтому мне пришлось бы пойти и снова получить рецепт, прежде чем я позволю ему его посмотреть".

В шоу герцогиня Сассекская назвала себя "ребенком-одиночкой", которая "выросла на большом количестве фастфуда и обедов на подносе с телевизором".

Но по поводу ее утверждений о том, что она выросла в бедности, Маркл-младший сказал: "Это просто еще одна из тех бессмысленных историй, которые она продала королевской семье, чтобы вызвать сочувствие. Мы не были бедными. Ей не приходилось тереть два никеля в салат-баре Sizzler's".

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