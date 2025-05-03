Принц Гарри стремится к примирению с королевской семьей

Британский принц Гарри в интервью ВВС заявил, что хочет примирения с королевской семьей. Это важное изменение по сравнению с тем, что было раньше, когда он критиковал свою семью, сообщает TMZ, пишет УНН.

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Принц Гарри, как сообщается, меняет свое отношение к британской королевской семье и хочет помириться с ними. "Но есть большая проблема... Король Чарльз не хочет с ним разговаривать", - пишет издание.

В пятницу герцог Сассекский призвал к примирению в интервью ВВС, заявив изданию: "Нет смысла продолжать ссориться".

Это важное изменение по сравнению с тем, что было раньше, когда он критиковал свою семью по телевидению, в СМИ и в своих мемуарах 2023 года "Spare", отмечает TMZ.

Король Чарльз борется с раком, и, как отмечает TMZ, "похоже, это играет роль в желании Гарри примириться", потому что он говорит: "Жизнь дорога. Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу. Он не хочет разговаривать со мной из-за этих проблем с безопасностью. Но было бы неплохо помириться".

"Проблемы с безопасностью", на которые ссылается Гарри, стали камнем преткновения между ним и королевской семьей. Он потерял финансируемую государством охрану в Англии еще в 2020 году, когда ушел с официальной должности и переехал в Калифорнию с женой Меган Маркл.

Гарри проиграл свою последнюю попытку восстановить обеспечение безопасности в пятницу - за несколько часов до выхода интервью ВВС, и теперь он говорит, что не уверен, когда он сможет привезти Меган и их детей в Великобританию.

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Тем не менее, Гарри говорит, что надеется, что король Чарльз вмешается и решит проблему обеспечения безопасности, но, как замечает TMZ, "это звучит как маловероятный шанс, по крайней мере, исходя из того, что Гарри говорит".