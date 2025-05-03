Принц Гаррі прагне примирення з королівською родиною
Київ • УНН
Принц Гаррі висловив бажання помиритися з королівською родиною, але король Чарльз не хоче розмовляти з ним. Проблеми з безпекою є головною перешкодою для візиту Гаррі з сім'єю до Великої Британії.
Британський принц Гаррі в інтерв'ю ВВС заявив, що хоче примирення з королівською родиною. Це важливе зрушення порівняно з тим, що було раніше, коли він критикував свою сім'ю, повідомляє TMZ, пише УНН.
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Принц Гаррі, як повідомляється, змінює своє ставлення до британської королівської родини і хоче змиритися з ними. "Але є велика проблема... Король Чарльз не хоче з ним розмовляти", - пише видання.
У п'ятницю герцог Сассекський закликав до примирення в інтерв'ю ВВС, заявивши виданню: "Немає сенсу продовжувати сваритися".
Це важливе зрушення порівняно з тим, що було раніше, коли він критикував свою сім'ю по телевізору, у ЗМІ та у своїх мемуарах 2023 року "Spare", зазначає TMZ.
Король Чарльз бореться з раком, і, як зазначає TMZ, "схоже, це відіграє роль у бажанні Гаррі примиритися", тому що він каже: "Життя дороге. Я не знаю, скільки ще лишилося моєму батькові. Він не хоче розмовляти зі мною через ці проблеми з безпекою. Але було б непогано помиритись".
"Проблеми з безпекою", на які посилається Гаррі, стали каменем спотикання між ним і королівською сім'єю. Він втратив фінансовану державою охорону в Англії ще 2020 року, коли пішов з офіційної посади і переїхав до Каліфорнії з дружиною Меган Маркл.
Гаррі програв свою останню спробу відновити забезпечення безпеки в п'ятницю - за кілька годин до виходу інтерв'ю ВВС, і тепер він каже, що не впевнений, коли він зможе привезти Меган та їхніх дітей до Великої Британії.
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Тим не менш, Гаррі каже, що сподівається, що король Чарльз втрутиться і вирішить проблему щодо забезпечення безпеки, але, як зауважує TMZ, "це звучить як малоймовірний шанс, принаймні, виходячи з того, що Гаррі говорить".