Принц Гаррі прагне примирення з королівською родиною

Британський принц Гаррі в інтерв'ю ВВС заявив, що хоче примирення з королівською родиною. Це важливе зрушення порівняно з тим, що було раніше, коли він критикував свою сім'ю, повідомляє TMZ, пише УНН.

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Принц Гаррі, як повідомляється, змінює своє ставлення до британської королівської родини і хоче змиритися з ними. "Але є велика проблема... Король Чарльз не хоче з ним розмовляти", - пише видання.

У п'ятницю герцог Сассекський закликав до примирення в інтерв'ю ВВС, заявивши виданню: "Немає сенсу продовжувати сваритися".

Це важливе зрушення порівняно з тим, що було раніше, коли він критикував свою сім'ю по телевізору, у ЗМІ та у своїх мемуарах 2023 року "Spare", зазначає TMZ.

Король Чарльз бореться з раком, і, як зазначає TMZ, "схоже, це відіграє роль у бажанні Гаррі примиритися", тому що він каже: "Життя дороге. Я не знаю, скільки ще лишилося моєму батькові. Він не хоче розмовляти зі мною через ці проблеми з безпекою. Але було б непогано помиритись".

"Проблеми з безпекою", на які посилається Гаррі, стали каменем спотикання між ним і королівською сім'єю. Він втратив фінансовану державою охорону в Англії ще 2020 року, коли пішов з офіційної посади і переїхав до Каліфорнії з дружиною Меган Маркл.

Гаррі програв свою останню спробу відновити забезпечення безпеки в п'ятницю - за кілька годин до виходу інтерв'ю ВВС, і тепер він каже, що не впевнений, коли він зможе привезти Меган та їхніх дітей до Великої Британії.

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Тим не менш, Гаррі каже, що сподівається, що король Чарльз втрутиться і вирішить проблему щодо забезпечення безпеки, але, як зауважує TMZ, "це звучить як малоймовірний шанс, принаймні, виходячи з того, що Гаррі говорить".