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Принц Гаррі остаточно втратив право на поліцейський захист у Британії

Київ • УНН

 • 4470 перегляди

Апеляційний суд відхилив апеляцію принца Гаррі щодо посилення заходів безпеки. Він і його сім'я більше не отримуватимуть автоматичний захист, як інші члени королівської родини.

Принц Гаррі остаточно втратив право на поліцейський захист у Британії

Брат принца Вільяма зазнав поразки в апеляції з приводу заходів безпеки в Сполученому Королівстві.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Принц Гаррі сьогодні програв судову справу проти рішення британського уряду знизити рівень його поліцейського захисту на території Сполученого Королівства. Апеляційний суд відхилив апеляцію Гаррі на рішення про те, що він і його сім'я більше не будуть автоматично отримувати такий же статус безпеки, як інші члени британської королівської сім'ї. 

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Суддя сказав, що його зворушили "вагомі та зворушливі аргументи" принца, який не був присутній на слуханні. Але він також постановив, що скарги герцога Сассекського не є "юридичним аргументом на користь оскарження" рішення уряду.

Довідка

Після рішення покинути країну у 2020 році, Гаррі та його дружина Меган втратили систематичний захист, який надавався працюючим членам королівської родини та оплачувався британськими платниками податків.

Відповідне рішення ухвалив комітет Міністерства внутрішніх справ. У 2024 році суддя відхилив прохання Гаррі про зміну цього правила. А сьогодні відбулась вже друга юридична поразка принца щодо забезпечення його безпеки.

Нагадаємо

Принц Гаррі стверджував, що йому не забезпечили належну охорону після погроз Аль-Каїди. Він вважає, що позбавлення поліцейської охорони - це спосіб змусити його повернутися до Великої Британії.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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