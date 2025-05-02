Принц Гарри окончательно потерял право на полицейскую защиту в Британии

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных
17:00 • 2122 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
11:48 • 22752 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 46748 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 57509 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 38669 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 48871 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 78445 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 146818 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 123020 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 131662 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
31%
752 мм
Популярные новости

В Монако задержан сын экс-президента АО "Мотор Сич" Богуслаева по подозрению в легализации имущества

2 мая, 07:22 • 27722 просмотра

Вице-президент США Вэнс не ожидает завершения войны рф против Украины в ближайшее время

2 мая, 07:33 • 30215 просмотра

Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

2 мая, 10:00 • 29822 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 36204 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 27117 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 27742 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 36851 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 57509 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 56836 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 135461 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

17:00 • 2052 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

14:45 • 10049 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 11221 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 12462 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 32274 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Принц Гарри окончательно потерял право на полицейскую защиту в Британии

Киев • УНН

 • 2586 просмотра

Апелляционный суд отклонил апелляцию принца Гарри относительно усиления мер безопасности. Он и его семья больше не будут получать автоматическую защиту, как другие члены королевской семьи.

Принц Гарри окончательно потерял право на полицейскую защиту в Британии

Брат принца Уильяма потерпел поражение в апелляции по поводу мер безопасности в Соединенном Королевстве.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Принц Гарри сегодня проиграл судебное дело против решения британского правительства снизить уровень его полицейской защиты на территории Соединенного Королевства. Апелляционный суд отклонил апелляцию Гарри на решение о том, что он и его семья больше не будут автоматически получать такой же статус безопасности, как другие члены британской королевской семьи.

Над дворцом Чарльза III установили бесполетную зону после визита Зеленского – The Guardian18.04.25, 17:46 • 10746 просмотров

Судья сказал, что его тронули "весомые и трогательные аргументы" принца, который не присутствовал на слушании. Но он также постановил, что жалобы герцога Сассекского не являются "юридическим аргументом в пользу обжалования" решения правительства.

Справка

После решения покинуть страну в 2020 году, Гарри и его жена Меган потеряли систематическую защиту, которая предоставлялась работающим членам королевской семьи и оплачивалась британскими налогоплательщиками.

Соответствующее решение принял комитет Министерства внутренних дел. В 2024 году судья отклонил просьбу Гарри об изменении этого правила. А сегодня состоялось уже второе юридическое поражение принца по обеспечению его безопасности.

Напомним

Принц Гарри утверждал, что ему не обеспечили надлежащую охрану после угроз Аль-Каиды. Он считает, что лишение полицейской охраны - это способ заставить его вернуться в Великобританию.

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты24.04.25, 18:17 • 71757 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Уильям, принц Уэльский
Принц Гарри, герцог Сассекский
Великобритания
Меган, герцогиня Сассекская
Brent
$61.46
Bitcoin
$97,349.10
S&P 500
$5,680.07
Tesla
$286.88
Газ TTF
$33.25
Золото
$3,239.89
Ethereum
$1,841.09