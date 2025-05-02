Принц Гарри окончательно потерял право на полицейскую защиту в Британии

Брат принца Уильяма потерпел поражение в апелляции по поводу мер безопасности в Соединенном Королевстве.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Принц Гарри сегодня проиграл судебное дело против решения британского правительства снизить уровень его полицейской защиты на территории Соединенного Королевства. Апелляционный суд отклонил апелляцию Гарри на решение о том, что он и его семья больше не будут автоматически получать такой же статус безопасности, как другие члены британской королевской семьи.

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Судья сказал, что его тронули "весомые и трогательные аргументы" принца, который не присутствовал на слушании. Но он также постановил, что жалобы герцога Сассекского не являются "юридическим аргументом в пользу обжалования" решения правительства.

Справка

После решения покинуть страну в 2020 году, Гарри и его жена Меган потеряли систематическую защиту, которая предоставлялась работающим членам королевской семьи и оплачивалась британскими налогоплательщиками.

Соответствующее решение принял комитет Министерства внутренних дел. В 2024 году судья отклонил просьбу Гарри об изменении этого правила. А сегодня состоялось уже второе юридическое поражение принца по обеспечению его безопасности.

Напомним

Принц Гарри утверждал, что ему не обеспечили надлежащую охрану после угроз Аль-Каиды. Он считает, что лишение полицейской охраны - это способ заставить его вернуться в Великобританию.

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