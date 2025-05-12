Зведений брат Меган Маркл пише мемуари про дитинство герцогині

Зведений брат Меган Маркл Томас Маркл-молодший заявив, що працює над "відвертою" книгою про дитинство герцогині Сассекської. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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Коли моя книга буде закінчена, її дуже швидко розкуплять, тому що вона вже на підході - розповів Маркл-молодший виданню Mirror.

Я працюю над нею. Вона вийде - сказав він, додавши, що "вона буде хорошою".

Зокрема, Томас Маркл навіть розраховує, що його книга про зведену сестру ляже в основу, наприклад, документального фільму.

Я дійсно хочу зняти спін-офф за книгою, а коли її прочитають, піде і документальний фільм - сказав він.

Я не жадібна людина, справа не в грошах, а в принципі" - заявив Маркл-молодший, хоча також визнав, що "було б непогано мати невеликий заробіток від продажу книги.

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Він також заявив, що "всі хочуть цю книжку", і тепер у нього є час написати її, через те, що він дбає про їхнього батька з обмеженою рухливістю.

Раніше Маркл-молодший неодноразово критикував свою зведену сестру, зокрема за заяви про "бідне дитинство" в шоу Netflix "З любов’ю, Меган".

Можливо, це перший раз, коли мені стало шкода її і ніяково - сказав він журналісту Кевіну О'Саллівану в березні.

Коли його запитали, чи дивився його батько це шоу, Маркл-молодший відповів: "У мене не було достатньої кількості серцевих ліків, щоб він міг його подивитися. Я не хотів, щоб він відкинув копита, тому мені довелося б піти і знову отримати рецепт, перш ніж я дозволю йому його подивитися".

У шоу герцогиня Сассекська назвала себе "дитиною-одиначкою", яка "виросла на великій кількості фастфуду і обідів на підносі з телевізором".

Але з приводу її тверджень про те, що вона виросла в бідності, Маркл-молодший сказав: "Це просто ще одна з тих безглуздих історій, які вона продала королівській родині, щоб викликати співчуття. Ми не були бідними. Їй не доводилося терти два нікелі в салат-барі Sizzler's".

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