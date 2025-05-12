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Зведений брат Меган Маркл пише мемуари про дитинство герцогині

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Томас Маркл-молодший працює над книгою про дитинство герцогині Сассекської. Він планує зняти спін-офф та документальний фільм за мотивами книги і заперечує твердження Меган про бідність.

Зведений брат Меган Маркл пише мемуари про дитинство герцогині

Зведений брат Меган Маркл Томас Маркл-молодший заявив, що працює над "відвертою" книгою про дитинство герцогині Сассекської. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Коли моя книга буде закінчена, її дуже швидко розкуплять, тому що вона вже на підході - розповів Маркл-молодший виданню Mirror.

Я працюю над нею. Вона вийде

- сказав він, додавши, що "вона буде хорошою".

Зокрема, Томас Маркл навіть розраховує, що його книга про зведену сестру ляже в основу, наприклад, документального фільму.

Я дійсно хочу зняти спін-офф за книгою, а коли її прочитають, піде і документальний фільм

- сказав він.

Я не жадібна людина, справа не в грошах, а в принципі" 

 - заявив Маркл-молодший, хоча також визнав, що "було б непогано мати невеликий заробіток від продажу книги.

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Він також заявив, що "всі хочуть цю книжку", і тепер у нього є час написати її, через те, що він дбає про їхнього батька з обмеженою рухливістю.

Раніше Маркл-молодший неодноразово критикував свою зведену сестру, зокрема за заяви про "бідне дитинство" в шоу Netflix "З любов’ю, Меган". 

Можливо, це перший раз, коли мені стало шкода її і ніяково - сказав він журналісту Кевіну О'Саллівану в березні.

Коли його запитали, чи дивився його батько це шоу, Маркл-молодший відповів: "У мене не було достатньої кількості серцевих ліків, щоб він міг його подивитися. Я не хотів, щоб він відкинув копита, тому мені довелося б піти і знову отримати рецепт, перш ніж я дозволю йому його подивитися".

У шоу герцогиня Сассекська назвала себе "дитиною-одиначкою", яка "виросла на великій кількості фастфуду і обідів на підносі з телевізором".

Але з приводу її тверджень про те, що вона виросла в бідності, Маркл-молодший сказав: "Це просто ще одна з тих безглуздих історій, які вона продала королівській родині, щоб викликати співчуття. Ми не були бідними. Їй не доводилося терти два нікелі в салат-барі Sizzler's".

Принц Гаррі прагне примирення з королівською родиною03.05.25, 10:06 • 4020 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

КультураНовини Світу
Принц Гаррі, герцог Сассекський
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Меган, герцогиня Сассекська
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