SpaceX, одна з найдорожчих компаній у світі, уникає федеральних податків на прибуток - NYT

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

SpaceX накопичила майже 5,4 млрд доларів податкових збитків, уникаючи федерального податку на прибуток. Компанія використовує податкові пільги, зокрема перенесення збитків, що стало можливим завдяки змінам у податковому законодавстві 2017 року.

SpaceX, одна з найдорожчих компаній у світі, уникає федеральних податків на прибуток - NYT

Компанія Ілона Маска останні роки продовжувала бути серед стартапів, які роками зазнають збитків. Накопичивши мільярди податкових збитків, SpaceX уникав федерального податку на прибуток.

Передає УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

SpaceX виграла від масштабного пакету податкових пільг, який було підписано під час першої каденції Дональда Трампа, у 2017 році. Ключовою зміною стало скасування 20-річного обмеження на використання перенесення податкових збитків на наступні періоди.

До Марса без перешкод: SpaceX змінить конструкцію ракети Starshiр14.08.25, 19:49 • 12117 переглядiв

Отже американська компанія з виробництва космічної техніки та літальних апаратів на кінець 2021 року SpaceX накопичила майже 5,4 млрд доларів податкових збитків.

Ці збитки дали податкову пільгу, відому як перенесення чистого операційного збитку. Це дозволяє SpaceX уникнути федерального податку на прибуток на еквівалентну суму майбутнього оподатковуваного доходу. 

- зазначає видання. 

Слід зазначити, що відповідна пільга доступна для всіх компаній, включаючи стартапи - для тих, хто роками зазнає збитків, перш ніж почати отримувати прибуток. Але у випадку SpaceX - дещо інша ситуація. 

Маск перетворив SpaceX на одну з найвпливовіших компаній світу, яка домінує в космічній галузі завдяки своїм ракетам та супутниковому інтернет-сервісу Starlink. Це було перлиною в короні його бізнес-імперії та важливим джерелом його багатства та влади

- зауважує автор матеріалу NYT.

Дійсно, SpaceX зазнавала збитків, вкладаючи мільярди доларів у розвиток свого бізнесу. Uber, Amazon, Tesla та інші технологічні компанії також не приносили прибутку протягом багатьох років. Але компанія SpaceX зростала, розвивалась та врешті була оцінена в понад 350 мільярдів доларів, згідно з даними стартап-трекера PitchBook.

Статки мільярдерів зросли на $6,5 трлн за останнє десятиліття - Oxfam26.06.25, 08:20 • 2850 переглядiв

Це зробило SpaceX однією з найдорожчих приватних компаній у світі, - підкреслює NYT. 

Завдяки податковим пільгам, які було легітимізовано у минулому десятилітті Трампом, SpaceX застосовувати перенесення майже 3 мільярди доларів на наступні періоди.

Крім того, згідно з документами, компанія мала 227 мільйонів доларів перенесених збитків, які могли компенсувати державні податки на прибуток. SpaceX також мала понад 1,1 мільярда доларів інших федеральних і державних податкових кредитів.

Доповнення

У матеріалі The New York Times втім є зауваження, що згідно з документами, SpaceX все ж таки сплачувала деякі податки на прибуток протягом багатьох років. Але, "ймовірно, не федеральному уряду".

В одному документі компанія заявила, що очікує сплатити 483 000 доларів податку на прибуток іноземним урядам та 78 000 доларів податку на прибуток штату у 2021 році. 

Окремо повідомляється про сплату 6000 доларів податку на прибуток у 2020 та 2021 роках. Втім не розкрито, чи були ці платежі надані федеральному, штатному чи місцевому уряду.

Нагадаємо

 SpaceX продовжує отримувати багатомільйонні контракти від уряду США, незважаючи на заклики Маска скоротити федеральні витрати.

Маск наказав відключити Starlink в Україні під час вдалого контрнаступу ЗСУ у 2022 році - Reuters25.07.25, 18:37 • 6190 переглядiв

Ігор Тележніков

