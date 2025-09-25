$41.380.00
Эксклюзив
06:09
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании

Киев • УНН

 3084 просмотра

Пограничники Великобритании изъяли почти 259 тысяч контрафактных игрушек на сумму более 3,5 млн фунтов стерлингов, 90% из которых составляли поддельные куклы Labubu. Большинство этих игрушек содержали запрещенные химические вещества или представляли опасность удушья для детей.

Westminster city council/PA

Поддельные куклы Лабубу (Labubu) составляли 90% контрафактных игрушек, изъятых на границе Великобритании в этом году, многие из которых содержали запрещенные химические вещества или представляли опасность удушья, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Пограничники изъяли почти 259 000 контрафактных игрушек на сумму более 3,5 млн фунтов стерлингов (4 млн евро), включая 236 000 поддельных версий пушистых и зубастых кукол Лабубу от Pop Mart.

Большинство изъятых игрушек — 75% — не прошли тестов на безопасность, поскольку в них были обнаружены запрещенные химические вещества или они представляли опасность удушья. По данным Бюро по охране интеллектуальной собственности (IPO) страны, 46% покупателей столкнулись с серьезными проблемами безопасности.

Исследование, проведенное IPO, государственным органом Великобритании по правам интеллектуальной собственности, показало, что почти половина (46%) покупателей подделок сообщали о проблемах, начиная от мгновенной поломки игрушек и заканчивая опасной маркировкой, токсичными запахами и даже сообщениями о заболеваниях у детей.

IPO заявило, что тенденция, связанная с Labubu, — лишь вершина айсберга: преступники, занимающиеся подделками, нацелены на широкий спектр игрушек из разных категорий, в результате чего дети подвергаются воздействию опасной и некачественной продукции.

Потребители, как указано, могут снизить риск покупки поддельных игрушек, обращая внимание на проверенных продавцов, внимательно читая отзывы и опасаясь цен, которые кажутся слишком привлекательными, чтобы быть правдой.

Дополнение

Куклы Лабубу приобрели огромную популярность среди детей и взрослых после того, как стали вирусными в социальных сетях. Их также любят знаменитости, включая Рианну, и многие владельцы любят прикреплять кукол к сумочкам или рюкзакам.

Создался скрытый рынок, чтобы удовлетворить спрос. Поддельные куклы Лабубу изготовлены некачественно и небезопасны, содержат мелкие съемные части, такие как глаза, руки и ноги, которые представляют серьезную опасность удушья для маленьких детей, заявил в прошлом месяце Институт сертифицированных торговых стандартов (Chartered Trading Standards Institute).

"Лабубу-эффект": китайский Pop Mart показал взрывной рост прибыли и завоевал США и Европу19.08.25, 15:53 • 3755 просмотров

Юлия Шрамко

