Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании
Киев • УНН
Пограничники Великобритании изъяли почти 259 тысяч контрафактных игрушек на сумму более 3,5 млн фунтов стерлингов, 90% из которых составляли поддельные куклы Labubu. Большинство этих игрушек содержали запрещенные химические вещества или представляли опасность удушья для детей.
Детали
Пограничники изъяли почти 259 000 контрафактных игрушек на сумму более 3,5 млн фунтов стерлингов (4 млн евро), включая 236 000 поддельных версий пушистых и зубастых кукол Лабубу от Pop Mart.
Большинство изъятых игрушек — 75% — не прошли тестов на безопасность, поскольку в них были обнаружены запрещенные химические вещества или они представляли опасность удушья. По данным Бюро по охране интеллектуальной собственности (IPO) страны, 46% покупателей столкнулись с серьезными проблемами безопасности.
Исследование, проведенное IPO, государственным органом Великобритании по правам интеллектуальной собственности, показало, что почти половина (46%) покупателей подделок сообщали о проблемах, начиная от мгновенной поломки игрушек и заканчивая опасной маркировкой, токсичными запахами и даже сообщениями о заболеваниях у детей.
IPO заявило, что тенденция, связанная с Labubu, — лишь вершина айсберга: преступники, занимающиеся подделками, нацелены на широкий спектр игрушек из разных категорий, в результате чего дети подвергаются воздействию опасной и некачественной продукции.
Потребители, как указано, могут снизить риск покупки поддельных игрушек, обращая внимание на проверенных продавцов, внимательно читая отзывы и опасаясь цен, которые кажутся слишком привлекательными, чтобы быть правдой.
Дополнение
Куклы Лабубу приобрели огромную популярность среди детей и взрослых после того, как стали вирусными в социальных сетях. Их также любят знаменитости, включая Рианну, и многие владельцы любят прикреплять кукол к сумочкам или рюкзакам.
Создался скрытый рынок, чтобы удовлетворить спрос. Поддельные куклы Лабубу изготовлены некачественно и небезопасны, содержат мелкие съемные части, такие как глаза, руки и ноги, которые представляют серьезную опасность удушья для маленьких детей, заявил в прошлом месяце Институт сертифицированных торговых стандартов (Chartered Trading Standards Institute).
