Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії

Київ • УНН

 • 5598 перегляди

Прикордонники Великої Британії вилучили майже 259 тисяч контрафактних іграшок на суму понад 3,5 млн фунтів стерлінгів, 90% з яких становили підроблені ляльки Labubu. Більшість цих іграшок містили заборонені хімічні речовини або становили небезпеку задухи для дітей.

Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії
Westminster city council/PA

Підроблені ляльки Лабубу (Labubu) становили 90% контрафактних іграшок, вилучених на кордоні Великої Британії цього року, багато з яких містили заборонені хімічні речовини або становили небезпеку задухи, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Прикордонники вилучили майже 259 000 контрафактних іграшок на суму понад 3,5 млн фунтів стерлінгів (4 млн євро), включаючи 236 000 підроблених версій пухнастих і зубастих ляльок Лабубу від Pop Mart.

Більшість вилучених іграшок - 75% - не пройшли тестів на безпеку, оскільки в них було виявлено заборонені хімічні речовини або вони становили небезпеку задухи. За даними Бюро з охорони інтелектуальної власності (IPO) країни, 46% покупців зіштовхнулися із серйозними проблемами безпеки.

Дослідження, проведене IPO, державним органом Великої Британії з прав інтелектуальної власності, показало, що майже половина (46%) покупців підробок повідомляли про проблеми, починаючи від миттєвої поломки іграшок і закінчуючи небезпечним маркуванням, токсичними запахами і навіть повідомленнями про захворювання у дітей.

IPO заявило, що тенденція, пов'язана з Labubu, - лише вершина айсберга: злочинці, що займаються підробками, націлені на широкий спектр іграшок з різних категорій, внаслідок чого діти зазнають впливу небезпечної та неякісної продукції.

Споживачі, як вказано, можуть знизити ризик покупки підроблених іграшок, звертаючи увагу на перевірених продавців, уважно читаючи відгуки та побоюючись цін, які здаються надто привабливими, щоб бути правдою.

Доповнення

Ляльки Лабубу набули величезної популярності серед дітей та дорослих після того, як стали вірусними в соціальних мережах. Їх також люблять знаменитості, включаючи Ріанну, і багато власників люблять прикріплювати ляльок до сумочок чи рюкзаків.

Створився прихований ринок, щоб задовольнити попит. Підроблені ляльки Лабубу виготовлені неякісно та небезпечні, містять дрібні знімні частини, такі як очі, руки та ноги, які становлять серйозну небезпеку задухи для маленьких дітей, заявив минулого місяця Інститут сертифікованих торгових стандартів (Chartered Trading Standards Institute).

"Лабубу-ефект": китайський Pop Mart показав вибухове зростання прибутку та завоював США і Європу

Юлія Шрамко

