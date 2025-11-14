Тренд "сліпих коробок" вчинив ажіотаж напередодні свят
Після ажіотажу навколо популярних ляльок Labubu виробники іграшок активно впроваджують формат "сліпих коробок" до ключового святкового сезону. Ритейлери розширюють асортимент, очікуючи високий попит на недорогі та колекційні товари у таємничій упаковці. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Після стрімкого зростання популярності Labubu конкуренти представили власні варіанти іграшок у форматі "сліпих коробок". Walmart, Hasbro, Mattel та інші бренди запустили нові серії фігурок і карток у таємничих упаковках. Ритейлери, зокрема Target, збільшили вибір таких товарів, додавши нові бренди.
За її словами, покупці часто купують багато одиниць, намагаючись зібрати всю колекцію. Натомість, Labubu стало важко знайти: іграшки розкуповують за хвилини, а на вторинних майданчиках вони з’являються за високими цінами. Попри це, більшість "сліпих коробок" залишаються доступними, що робить їх популярними подарунками.
За даними Circana, колекційні предмети стали однією з основних причин зростання іграшкового ринку за дев’ять місяців року. Проте загальні продажі іграшок у святковий сезон можуть знизитися до 2,5%.
Попит на "сліпі коробки" підтримує продажі спеціалізованих магазинів, таких як Miniso, Ohku та Showcase. Ритейлери очікують, що цей формат стане однією з головних категорій продажів у сезон, а для деяких компаній це Різдво може стати рекордним.
Експерти виявили у підроблених ляльках Labubu небезпечну речовину діетилгексилфталат (DEHP), що може призвести до безпліддя та порушень розвитку у дітей. У п'яти з семи протестованих іграшок рівень токсину перевищував допустиму норму у 250 разів.