11:40 • 2098 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 9858 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 9820 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 15958 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 10087 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 26457 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48091 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69850 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 50633 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44294 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
В 2025 году главным трендом в коммуникациях стал сторителлинг - исследование

Киев • УНН

 • 832 просмотра

В 2025 году сторителлинг стал ключевым трендом в коммуникациях, обеспечивая эмоциональную связь брендов с аудиторией. Исследования показывают, что 92% потребителей ожидают историй, а качественный сторителлинг повышает конверсию на 30%.

В 2025 году главным трендом в коммуникациях стал сторителлинг - исследование

В 2025 году ключевым трендом в сфере коммуникаций стал сторителлинг, обеспечивающий брендам эмоциональную связь с аудиторией и повышающий эффективность взаимодействия с пользователями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные исследований и эксперта отрасли.

По данным агентства Amra & Elma, 92% потребителей ожидают от компаний не только сухой информации о продуктах или услугах, а именно историй, в которых они могут узнать себя. В то же время исследование Higo Creative показало, что использование качественного сторителлинга способно повысить конверсию на 30%.

Основным форматом для привлечения внимания в 2025 году остаются короткие видео – Reels, Shorts и TikTok. Они создают эффект мгновенного взаимодействия, тогда как более длинные материалы – статьи, подкасты или видеосерии – применяются для раскрытия истории и формирования доверия к бренду.

Кроме того, растет спрос на интерактивность. С помощью опросов, конкурсов, серий с продолжением и привлечения пользователей к диалогу компании превращают свою аудиторию из пассивных наблюдателей в участников коммуникационного процесса.

"Мы не просто рассказываем о функциях платформы – мы показываем, как они меняют опыт пользователя. Люди узнают себя в этих историях, и именно это создает эмоциональную связь с брендом", – отметил директор компании Casino.ua Александр Бабенко.

Согласно аналитике, компании все чаще меняют подход к оценке эффективности коммуникаций. Традиционные показатели охвата или количества кликов отходят на второй план, уступая метрикам доверия – продолжительности взаимодействия с контентом, количеству отзывов и пользовательских историй, превращающихся в новый контент.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
ТикТок
Instagram