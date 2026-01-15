Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 року

Pinterest оприлюднив Pinterest Palette 2026 – добірку з п’яти кольорів, які, за даними платформи, формуватимуть креативні та візуальні тренди наступного року. Палітра базується на пошуковій поведінці користувачів і аналітиці сервісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Pinterest.

Деталі

До Pinterest Palette 2026 увійшли п’ять відтінків:

Холодний блакитний (Cool Blue) - чистий і чіткий, дає відчуття ясності.

Нефритовий (Jade) - відтінок "десь між м’ятою та мохом", який поєнує у собі спокій та вишукану елегантність.

Сливовий нуар (Plum Noir) - насичений фіолетовий колір, який поєднує нотки бордового відтінку з оксамитово-коричневим.

Васабі (Wasabi) - яскравий і енергійний.

Хурма (Persimmon) – частково помаранчевий, частково червоний колір, що вимволізує "солодкий жар".

Чому саме ці кольори

У Pinterest пояснюють, що палітра відображає запит людей на кольори з "емоційною корисністю".

Палітра Pinterest натхненна нашими користувачами. Наше прогнозування кольорів поєднує три окремі елементи: сигнали людської поведінки, власну технологію візуального пошуку та експертну курацію - йдеться у дописі.

Трендові кольори Pinterest Palette 2026 сформували на основі аналізу мільярдів пошукових запитів і даних понад 600 мільйонів користувачів платформи. У компанії очікують, що ці п’ять кольорів впливатимуть на стиль, дизайн і креативні рішення протягом усього 2026 року.

Нагадаємо

Pinterest оприлюднив щорічний звіт Pinterest Predict, виділивши 21 глобальний тренд на 2026 рік. Дослідження показує, що тренди зростають у 4,4 рази швидше, ніж сім років тому, а користувачі прагнуть індивідуальності та емоційного комфорту.