14:15 • 4510 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 11214 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 41346 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 53814 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 30995 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31048 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 49883 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40607 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41532 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35678 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 року

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Pinterest представив Palette 2026, добірку з п'яти кольорів, які формуватимуть візуальні тренди наступного року. Палітра базується на пошуковій поведінці користувачів та аналітиці сервісу.

Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 року

Pinterest оприлюднив Pinterest Palette 2026 – добірку з п’яти кольорів, які, за даними платформи, формуватимуть креативні та візуальні тренди наступного року. Палітра базується на пошуковій поведінці користувачів і аналітиці сервісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Pinterest.

Деталі

До Pinterest Palette 2026 увійшли п’ять відтінків:

Холодний блакитний (Cool Blue) - чистий і чіткий, дає відчуття ясності.

Нефритовий (Jade) - відтінок "десь між м’ятою та мохом", який поєнує у собі спокій та вишукану елегантність.

Сливовий нуар (Plum Noir) - насичений фіолетовий колір, який поєднує нотки бордового відтінку з оксамитово-коричневим.

Васабі (Wasabi) - яскравий і енергійний.

Хурма (Persimmon) – частково помаранчевий, частково червоний колір, що вимволізує "солодкий жар".

Чому саме ці кольори

У Pinterest пояснюють, що палітра відображає запит людей на кольори з "емоційною корисністю".

Палітра Pinterest натхненна нашими користувачами. Наше прогнозування кольорів поєднує три окремі елементи: сигнали людської поведінки, власну технологію візуального пошуку та експертну курацію

- йдеться у дописі.

Трендові кольори Pinterest Palette 2026 сформували на основі аналізу мільярдів пошукових запитів і даних понад 600 мільйонів користувачів платформи. У компанії очікують, що ці п’ять кольорів впливатимуть на стиль, дизайн і креативні рішення протягом усього 2026 року.

Нагадаємо

Pinterest оприлюднив щорічний звіт Pinterest Predict, виділивши 21 глобальний тренд на 2026 рік. Дослідження показує, що тренди зростають у 4,4 рази швидше, ніж сім років тому, а користувачі прагнуть індивідуальності та емоційного комфорту.

Алла Кіосак

Новини СвітуУНН Lite
Техніка
Тренд
Соціальна мережа