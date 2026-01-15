Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина и в дальнейшем получала необходимую поддержку для защиты: Рютте провел разговор с Зеленским

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 7834 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 14731 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 45979 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 58479 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 33043 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31858 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50753 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41072 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42286 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 36765 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго15 января, 08:33 • 29157 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 39846 просмотра
Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов15 января, 11:12 • 6368 просмотра
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15 января, 11:34 • 4612 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+15 января, 11:42 • 18664 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 1308 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 40075 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 45974 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 58474 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 57395 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Виталий Кличко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Днепр
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 2426 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 20956 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 42909 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 76745 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 67800 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка

Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина и в дальнейшем получала необходимую поддержку для защиты: Рютте провел разговор с Зеленским

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив энергетическую ситуацию и усилия для прекращения войны. Рютте подчеркнул поддержку Украины для защиты и обеспечения длительного мира.

Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина и в дальнейшем получала необходимую поддержку для защиты: Рютте провел разговор с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсудили энергетическую ситуацию в Украине, а также усилия, направленные на прекращение войны. Об этом Рютте написал в Х, передает УНН.

Подробности

Как сообщил Рютте, он провел разговор с Зеленским об энергетической ситуации в Украине, где российские атаки вызывают ужасные человеческие страдания, а также о текущих усилиях, направленных на прекращение войны.

Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина и в дальнейшем получала необходимую поддержку для защиты сегодня и, в конечном итоге, для обеспечения длительного мира

- написал Рютте.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом Украины в Британии Валерием Залужным. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить Украину.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Марк Рютте
НАТО
Владимир Зеленский
Украина