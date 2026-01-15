Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина и в дальнейшем получала необходимую поддержку для защиты: Рютте провел разговор с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсудили энергетическую ситуацию в Украине, а также усилия, направленные на прекращение войны. Об этом Рютте написал в Х, передает УНН.

Подробности

Как сообщил Рютте, он провел разговор с Зеленским об энергетической ситуации в Украине, где российские атаки вызывают ужасные человеческие страдания, а также о текущих усилиях, направленных на прекращение войны.

Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина и в дальнейшем получала необходимую поддержку для защиты сегодня и, в конечном итоге, для обеспечения длительного мира - написал Рютте.

Напомним

