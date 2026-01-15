Зеленський зустрівся із Залужним: обговорили дипломатичні завдання для посилення України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із послом Україні у Британії Валерієм Залужним. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити Україну, передає УНН.

Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість. Слава Україні! - повідомив Зеленський.

Довідка

Валерій Залужний - український воєначальник, генерал запасу Збройних Сил України, колишній Головнокомандувач Збройних Сил України (2021—2024). Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії (з травня 2024). Постійний представник України при Міжнародній морській організації (за сумісництвом).