Зеленский встретился с Залужным: обсудили дипломатические задачи для усиления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить Украину, передает УНН.

Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить всех нас – Украину, нашу стойкость. Слава Украине! - сообщил Зеленский.

Справка

Валерий Залужный - украинский военачальник, генерал запаса Вооруженных Сил Украины, бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (2021—2024). Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (с мая 2024). Постоянный представитель Украины при Международной морской организации (по совместительству).