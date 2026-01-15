$43.180.08
14:15 • 4924 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 11655 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 41872 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 54335 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 31275 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31178 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50037 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40683 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41659 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35858 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Зеленский встретился с Залужным: обсудили дипломатические задачи для усиления Украины

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Они обсудили актуальные дипломатические задачи, направленные на усиление Украины и ее устойчивости.

Зеленский встретился с Залужным: обсудили дипломатические задачи для усиления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить Украину, передает УНН.

Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить всех нас – Украину, нашу стойкость. Слава Украине!

- сообщил Зеленский.

Не создаю ни штабов, ни партий: Залужный сделал заявление о выборах в Украине08.10.25, 20:15 • 3690 просмотров

Справка

Валерий Залужный - украинский военачальник, генерал запаса Вооруженных Сил Украины, бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (2021—2024). Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (с мая 2024). Постоянный представитель Украины при Международной морской организации (по совместительству).

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Валерий Залужный