Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку для захисту: Рютте провів розмову з Зеленським

14:15 • 7892 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 14783 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 46050 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 58551 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 33076 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31868 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 50764 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41080 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42294 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 36782 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Популярнi новини
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго15 січня, 08:33 • 29284 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 40089 перегляди
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12 • 6606 перегляди
Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15 січня, 11:34 • 4848 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+15 січня, 11:42 • 18799 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 1446 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 40165 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 46060 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 58559 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 57420 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Віталій Кличко
Руслан Стефанчук
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 2450 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 20977 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 42920 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 76756 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 67813 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка

Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку для захисту: Рютте провів розмову з Зеленським

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, обговоривши енергетичну ситуацію та зусилля для припинення війни. Рютте наголосив на підтримці України для захисту та забезпечення тривалого миру.

Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку для захисту: Рютте провів розмову з Зеленським

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорили енергетичну ситуацію в Україні, а також зусилля, спрямовані на припинення війни. Про це Рютте написав в Х, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Рютте, він провів розмову з Зеленським про енергетичну ситуацію в Україні, де російські атаки спричиняють жахливі людські страждання, а також про поточні зусилля, спрямовані на припинення війни.

Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку для захисту сьогодні і, зрештою, для забезпечення тривалого миру

- написав Рютте.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із послом Україні у Британії Валерієм Залужним. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити Україну.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Марк Рютте
НАТО
Володимир Зеленський
Україна