Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку для захисту: Рютте провів розмову з Зеленським

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорили енергетичну ситуацію в Україні, а також зусилля, спрямовані на припинення війни. Про це Рютте написав в Х, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Рютте, він провів розмову з Зеленським про енергетичну ситуацію в Україні, де російські атаки спричиняють жахливі людські страждання, а також про поточні зусилля, спрямовані на припинення війни.

Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку для захисту сьогодні і, зрештою, для забезпечення тривалого миру - написав Рютте.

