В некоторых областях допускается ослабление комендантского часа - Свириденко

На территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается ослабление комендантского часа, что будет предусматривать разрешение пребывания на улицах и в общественных местах, а также движение частного транспорта. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Подробности

Свириденко сообщила, что во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса.

Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь. К указанным местам не относятся развлекательные заведения - отметила Свириденко.

По ее словам, также планируется разрешить движение частного транспорта.

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте. Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу состоится завтра. Силы безопасности и обороны обеспечат контроль и общественный порядок - добавила премьер.

Напомним

Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве. Обсудили необходимые шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи. Отдельное внимание - усиление защиты энергетической инфраструктуры.