14:15 • 10069 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 17230 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 48960 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 61594 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 34428 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32424 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51410 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41447 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42924 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 37638 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
В некоторых областях допускается ослабление комендантского часа - Свириденко

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об ослаблении комендантского часа в регионах с энергетическим кризисом. Разрешено пребывание на улицах и движение транспорта без пропусков.

В некоторых областях допускается ослабление комендантского часа - Свириденко

На территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается ослабление комендантского часа, что будет предусматривать разрешение пребывания на улицах и в общественных местах, а также движение частного транспорта. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Подробности

Свириденко сообщила, что во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса.

Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь. К указанным местам не относятся развлекательные заведения

- отметила Свириденко.

По ее словам, также планируется разрешить движение частного транспорта.

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте. Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС. Первое заседание по этому вопросу состоится завтра. Силы безопасности и обороны обеспечат контроль и общественный порядок

- добавила премьер.

Напомним

Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве. Обсудили необходимые шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи. Отдельное внимание - усиление защиты энергетической инфраструктуры.

Павел Башинский

Киев