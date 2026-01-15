У деяких областях допускається послаблення комендантської години - Свириденко

$43.180.08
14:15 • 10071 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 17233 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 48966 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 61600 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 34430 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32425 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51411 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41447 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42924 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 37638 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 42713 перегляди
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12 • 9368 перегляди
Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15 січня, 11:34 • 7372 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+15 січня, 11:42 • 20304 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 5672 перегляди

У деяких областях допускається послаблення комендантської години - Свириденко

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про послаблення комендантської години в регіонах з енергетичною кризою. Дозволено перебування на вулицях та рух транспорту без перепусток.

У деяких областях допускається послаблення комендантської години - Свириденко

На територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години, що передбачатиме дозвіл перебування на вулицях та в громадських місцях, а також рух приватного транспорту. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Свириденко повідомила, що під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу.

Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади

- зазначила Свириденко.

За її словами, також планується дозволити рух приватного транспорту.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра. Сили безпеки й оборони забезпечать контроль і громадський порядок

- додала прем’єр.

Нагадаємо

Відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві. Обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги. Окрема увага - посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
