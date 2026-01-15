У деяких областях допускається послаблення комендантської години - Свириденко

На територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години, що передбачатиме дозвіл перебування на вулицях та в громадських місцях, а також рух приватного транспорту. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Свириденко повідомила, що під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу.

Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади - зазначила Свириденко.

За її словами, також планується дозволити рух приватного транспорту.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра. Сили безпеки й оборони забезпечать контроль і громадський порядок - додала прем’єр.

Нагадаємо

Відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві. Обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги. Окрема увага - посилення захисту енергетичної інфраструктури.