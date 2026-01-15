У деяких областях допускається послаблення комендантської години - Свириденко
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про послаблення комендантської години в регіонах з енергетичною кризою. Дозволено перебування на вулицях та рух транспорту без перепусток.
На територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години, що передбачатиме дозвіл перебування на вулицях та в громадських місцях, а також рух приватного транспорту. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Свириденко повідомила, що під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу.
Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади
За її словами, також планується дозволити рух приватного транспорту.
Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра. Сили безпеки й оборони забезпечать контроль і громадський порядок
Нагадаємо
Відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві. Обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги. Окрема увага - посилення захисту енергетичної інфраструктури.