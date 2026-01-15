Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев рано утром в четверг для переговоров на высоком уровне, со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что директор-распорядитель МВФ встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и главой НБУ Андреем Пышным, а также руководителями предприятий во время своей поездки, сообщил один из источников.

Детали визита Георгиевой в Украину тщательно держались в тайне из-за вопросов безопасности. Глава МВФ, имеющая тесные родственные связи с Украиной, последний раз посещала страну в феврале 2023 года. Брат Георгиевой женат на женщине из Украины и находился в Харькове, втором по величине городе, когда рф вторглась, пишет издание.

В ноябре Украина и МВФ достигли предварительного соглашения по четырехлетней программе кредитования на сумму 8,2 миллиарда долларов, которая зависит от нескольких действий, включая принятие бюджета и поддержку гарантий финансирования доноров. Представители МВФ заявляют, что Украина достигла прогресса, и ожидают рассмотрения вопроса советом директоров в течение нескольких недель.

Одобрение финансирования является критически важным, поскольку оно разблокирует дополнительные внешние инвестиции, необходимые для преодоления финансового дефицита Украины, который, по оценкам МВФ, составляет около 136,5 миллиарда долларов на период до 2029 года, учитывая продолжающуюся войну.

Война сильно ударила по украинской экономике, и страна планирует потратить основную часть государственных доходов – 2,8 триллиона гривен или около 27,2% ВВП – на финансирование своих оборонных усилий в 2026 году.

Георгиева рассмотрит прогресс Украины по ряду направлений, включая принятие бюджета на 2026 год, принятие мер по увеличению внутренних доходов путем расширения налоговой базы и обеспечение масштабного внешнего донорского финансирования на условиях, подобных грантам.

Объявляя о предварительном соглашении, МВФ заявил, что украинские власти также согласились ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и их избежанию, в частности путем налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытия таможенных лазеек для определенного импорта и отмены льгот по налогу на добавленную стоимость.

МВФ ожидает, что Украина внесет некоторые из этих мер в парламент, но не рассчитывает на увеличение доходов до 2027 года.

Помимо работы по "детенизации" экономики, которая имеет высокий уровень неформального бизнеса, не имеющего балансовых отчетов, Украина также пообещала сохранить независимость антикоррупционных институтов и исправить лазейки в действующем трудовом кодексе.

В прошлом месяце Украина достигла важного этапа на пути к преодолению финансовых пробелов, когда лидеры ЕС согласились одолжить ей 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов) на два года. Украина должна обслуживать кредит только при условии, что россия выплатит репарации после окончания войны, что означает, что она не будет бременем для бюджета.

Также была завершена реструктуризация долга на сумму 2,6 миллиарда долларов, связанного с экономическим ростом, что ослабило давление на Киев, который предупреждал, что эти инструменты могли стоить до 20 миллиардов долларов до 2041 года.

Новая программа МВФ заменит текущую четырехлетнюю программу на 15,5 миллиарда долларов, из которой было выплачено около 10,6 миллиарда долларов, которая предусматривала окончание войны в 2025 году.

Новое предварительное соглашение предусматривает, что война закончится в этом году, но включает "негативный сценарий", согласно которому война медленно угасает и не закончится до 2028 года.

МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026