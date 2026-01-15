Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва рано вранці у четвер для переговорів на високому рівні, з посиланням на два джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Очікується, що директор-розпорядник МВФ зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Юлією Свириденко та головою НБУ Андрієм Пишним, а також керівниками підприємств під час своєї поїздки, повідомило одне з джерел.

Деталі візиту Георгієвої до України ретельно трималися в таємниці через безпекові питання. Очільниця МВФ, яка має тісні родинні зв'язки з Україною, востаннє відвідувала країну в лютому 2023 року. Брат Георгієвої одружений з жінкою з України та перебував у Харкові, другому за величиною місті, коли рф вторглася, пише видання.

У листопаді Україна та МВФ досягли попередньої угоди щодо чотирирічної програми кредитування на суму 8,2 мільярда доларів, яка залежить від кількох дій, включаючи ухвалення бюджету та підтримку гарантій фінансування донорів. Представники МВФ заявляють, що Україна досягла прогресу, і очікують розгляду питання радою директорів протягом кількох тижнів.

Схвалення фінансування є критично важливим, оскільки воно розблокує додаткові зовнішні інвестиції, необхідні для подолання фінансового дефіциту України, який, за оцінками МВФ, становить близько 136,5 мільярда доларів на період до 2029 року, враховуючи триваючу війну.

Війн сильно вдарила по українській економіці, і країна планує витратити основну частину державних доходів – 2,8 трильйона гривень або близько 27,2% ВВП – на фінансування своїх оборонних зусиль у 2026 році.

Георгієва розгляне прогрес України на низці напрямків, включаючи ухвалення бюджету на 2026 рік, вжиття заходів щодо збільшення внутрішніх доходів шляхом розширення податкової бази та забезпечення масштабного зовнішнього донорського фінансування на умовах, подібних до грантів.

Оголошуючи про попередню угоду, МВФ заявив, що українська влада також погодилася прискорити зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків та їх уникненню, зокрема шляхом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для певного імпорту та скасування пільг з податку на додану вартість.

МВФ очікує, що Україна внесе деякі з цих заходів до парламенту, але не розраховує на збільшення доходів до 2027 року.

Окрім роботи з "детінізації" економіки, яка має високий рівень неформального бізнесу, що не має балансових звітів, Україна також пообіцяла зберегти незалежність антикорупційних інституцій та виправити лазівки в чинному трудовому кодексі.

Минулого місяця Україна досягла важливого етапу на шляху до подолання фінансових прогалин, коли лідери ЄС погодилися позичити їй 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів) на два роки. Україна повинна обслуговувати кредит лише за умови, що росія сплатить репарації після закінчення війни, що означає, що вона не буде тягарем для бюджету.

Також було завершено реструктуризацію боргу на суму 2,6 мільярда доларів, пов'язаного з економічним зростанням, що послабило тиск на Київ, який попереджав, що ці інструменти могли коштувати до 20 мільярдів доларів до 2041 року.

Нова програма МВФ замінить поточну чотирирічну програму на 15,5 мільярда доларів, з якої було виплачено близько 10,6 мільярда доларів, яка передбачала закінчення війни у ​​2025 році.

Нова попередня угода передбачає, що війна закінчиться цього року, але включає "негативний сценарій", згідно з яким війна повільно згасає і не закінчиться до 2028 року.

МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026