14:15 • 5338 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 12157 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 42566 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 55037 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 31571 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31300 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50169 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40773 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41791 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 36061 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзивы
Убийство Рене Губ: Трамп угрожает применить военные силы из-за протестов против ICE в Миннесоте

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Дональд Трамп пригрозил развернуть военные силы в Миннесоте после протестов, вызванных действиями иммиграционных агентов. Это произошло после того, как офицер застрелил венесуэльца, а ранее агент смертельно застрелил гражданку США.

Убийство Рене Губ: Трамп угрожает применить военные силы из-за протестов против ICE в Миннесоте

Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил применить Закон о восстании, чтобы развернуть военные силы в Миннесоте после нескольких дней гневных протестов из-за роста числа иммиграционных агентов на улицах Миннеаполиса, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что противостояние между жителями и федеральными чиновниками становится все более напряженным после того, как восемь дней назад агент Иммиграционной и таможенной службы смертельно застрелил гражданку США Рене Гуд в автомобиле в Миннеаполисе, и протесты распространились на другие города. Последняя угроза Трампа прозвучала через несколько часов после того, как иммиграционный офицер застрелил венесуэльца, который, по словам правительства, сбежал после того, как агенты попытались остановить его автомобиль в Миннеаполисе.

В Миннеаполисе тысячи людей вышли на марш из-за убийства Рене Гуд агентом ICE11.01.26, 04:40 • 5437 просмотров

"Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и остановят профессиональных агитаторов и повстанцев от нападений на патриотов I.C.E., которые лишь пытаются выполнять свою работу, я введу ЗАКОН О ВОССТАНИИ", – написал Трамп в социальных сетях.

Трамп, республиканец, неделями высмеивал лидеров демократов штата и называл сомалийскую общину в этом районе "мусором", который следует "выбросить" из страны.

Он уже направил почти 3000 федеральных офицеров в район Миннеаполиса, которые носили оружие по обледенелым улицам города, одетые в военный камуфляж и маски, скрывающие их лица. Их часто встречали громкие, часто гневные протесты со стороны жителей, некоторые свистели в свистки или стучали в бубны.

Агенты арестовывали как иммигрантов, так и протестующих, порой разбивая окна и вытаскивая людей из машин, и на них кричали в нескольких эпизодах, где они останавливали чернокожих и латиноамериканских граждан США и требовали предъявления документов.

Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видео10.01.26, 13:20 • 12462 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Социальная сеть
Военное положение
Столкновения
Миннесота
Дональд Трамп
Соединённые Штаты