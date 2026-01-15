Убийство Рене Губ: Трамп угрожает применить военные силы из-за протестов против ICE в Миннесоте

Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил применить Закон о восстании, чтобы развернуть военные силы в Миннесоте после нескольких дней гневных протестов из-за роста числа иммиграционных агентов на улицах Миннеаполиса, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что противостояние между жителями и федеральными чиновниками становится все более напряженным после того, как восемь дней назад агент Иммиграционной и таможенной службы смертельно застрелил гражданку США Рене Гуд в автомобиле в Миннеаполисе, и протесты распространились на другие города. Последняя угроза Трампа прозвучала через несколько часов после того, как иммиграционный офицер застрелил венесуэльца, который, по словам правительства, сбежал после того, как агенты попытались остановить его автомобиль в Миннеаполисе.

В Миннеаполисе тысячи людей вышли на марш из-за убийства Рене Гуд агентом ICE

"Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и остановят профессиональных агитаторов и повстанцев от нападений на патриотов I.C.E., которые лишь пытаются выполнять свою работу, я введу ЗАКОН О ВОССТАНИИ", – написал Трамп в социальных сетях.

Трамп, республиканец, неделями высмеивал лидеров демократов штата и называл сомалийскую общину в этом районе "мусором", который следует "выбросить" из страны.

Он уже направил почти 3000 федеральных офицеров в район Миннеаполиса, которые носили оружие по обледенелым улицам города, одетые в военный камуфляж и маски, скрывающие их лица. Их часто встречали громкие, часто гневные протесты со стороны жителей, некоторые свистели в свистки или стучали в бубны.

Агенты арестовывали как иммигрантов, так и протестующих, порой разбивая окна и вытаскивая людей из машин, и на них кричали в нескольких эпизодах, где они останавливали чернокожих и латиноамериканских граждан США и требовали предъявления документов.

Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видео