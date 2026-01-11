$42.990.00
В Миннеаполисе тысячи людей вышли на марш из-за убийства Рене Гуд агентом ICE

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Миннеаполисе тысячи протестующих прошли маршем из-за гибели Рене Николь Гуд от выстрелов федерального агента. Инцидент спровоцировал массовые протесты и обострил политическое противостояние по поводу миграционной политики.

В Миннеаполисе тысячи людей вышли на марш из-за убийства Рене Гуд агентом ICE
Фото: Bloomberg

В субботу тысячи протестующих прошли маршем по улицам Миннеаполиса к месту гибели 37-летней Рене Николь Гуд. Женщина, являвшаяся гражданкой США и известной в городе поэтессой, погибла от выстрелов федерального агента во время иммиграционного рейда в среду. Этот инцидент спровоцировал массовые протесты по всей стране и обострил политическое противостояние вокруг жесткой миграционной политики администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм назвала действия агента "закономерной самообороной" в ответ на "акт внутреннего терроризма". По версии Вашингтона, Рене Гуд пыталась наехать на офицера своим внедорожником. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и свидетели происшествия решительно опровергают это заявление. Видеозаписи, распространившиеся в сети, демонстрируют, как агент стреляет в автомобиль, который уже начал объезжать его на низкой скорости.

Это была казнь в прямом эфире, а не самооборона

- заявили представители правозащитных организаций.

Политические последствия и расследование

Федеральные власти заблокировали участие Бюро уголовных расследований Миннесоты (BCA) в деле, передав производство исключительно ФБР. Это решение вызвало возмущение у губернатора Тима Уолза, который обвинил администрацию в попытке скрыть факты. Тем временем по всей территории США, от Нью-Йорка до Сиэтла, запланировано более тысячи акций под лозунгом "ICE Out for Good" (Долой ICE).

Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видео10.01.26, 13:20 • 11438 просмотров

Мэр Джейкоб Фрей подтвердил, что большинство протестов в городе остаются мирными, несмотря на отдельные столкновения с правоохранителями возле отелей, где остановились федеральные агенты. Он вновь призвал подразделения ICE немедленно покинуть город, обвинив их в создании хаоса и недоверия среди местного сообщества. 

В США готовятся к массовым протестам из-за убийства женщины агентами ICE10.01.26, 08:32 • 12329 просмотров

Степан Гафтко

