В Миннеаполисе тысячи людей вышли на марш из-за убийства Рене Гуд агентом ICE
В Миннеаполисе тысячи протестующих прошли маршем из-за гибели Рене Николь Гуд от выстрелов федерального агента.
В субботу тысячи протестующих прошли маршем по улицам Миннеаполиса к месту гибели 37-летней Рене Николь Гуд. Женщина, являвшаяся гражданкой США и известной в городе поэтессой, погибла от выстрелов федерального агента во время иммиграционного рейда в среду. Этот инцидент спровоцировал массовые протесты по всей стране и обострил политическое противостояние вокруг жесткой миграционной политики администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм назвала действия агента "закономерной самообороной" в ответ на "акт внутреннего терроризма". По версии Вашингтона, Рене Гуд пыталась наехать на офицера своим внедорожником. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и свидетели происшествия решительно опровергают это заявление. Видеозаписи, распространившиеся в сети, демонстрируют, как агент стреляет в автомобиль, который уже начал объезжать его на низкой скорости.
Это была казнь в прямом эфире, а не самооборона
Политические последствия и расследование
Федеральные власти заблокировали участие Бюро уголовных расследований Миннесоты (BCA) в деле, передав производство исключительно ФБР. Это решение вызвало возмущение у губернатора Тима Уолза, который обвинил администрацию в попытке скрыть факты. Тем временем по всей территории США, от Нью-Йорка до Сиэтла, запланировано более тысячи акций под лозунгом "ICE Out for Good" (Долой ICE).
Мэр Джейкоб Фрей подтвердил, что большинство протестов в городе остаются мирными, несмотря на отдельные столкновения с правоохранителями возле отелей, где остановились федеральные агенты. Он вновь призвал подразделения ICE немедленно покинуть город, обвинив их в создании хаоса и недоверия среди местного сообщества.
