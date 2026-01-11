У Міннеаполісі тисячі людей вийшли на марш через вбивство Рене Гуд агентом ICE
У Міннеаполісі тисячі протестувальників пройшли маршем через загибель Рене Ніколь Гуд від пострілів федерального агента. Інцидент спровокував масові протести та загострив політичне протистояння щодо міграційної політики.
У суботу тисячі протестувальників пройшли маршем вулицями Міннеаполіса до місця загибелі 37-річної Рене Ніколь Гуд. Жінка, яка була громадянкою США та відомою в місті поеткою, загинула від пострілів федерального агента під час імміграційного рейду в середу. Цей інцидент спровокував масові протести по всій країні та загострив політичне протистояння навколо жорсткої міграційної політики адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем назвала дії агента "закономірною самообороною" у відповідь на "акт внутрішнього тероризму". За версією Вашингтона, Рене Гуд намагалася наїхати на офіцера своїм позашляховиком. Однак мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей та свідки події рішуче спростовують цю заяву. Відеозаписи, що поширилися в мережі, демонструють, як агент стріляє в автомобіль, що вже почав об’їжджати його на низькій швидкості.
Це була страта в прямому ефірі, а не самооборона
Політичні наслідки та розслідування
Федеральна влада заблокувала участь Бюро кримінальних розслідувань Міннесоти (BCA) у справі, передавши провадження виключно ФБР. Це рішення викликало обурення у губернатора Тіма Волза, який звинуватив адміністрацію у спробі приховати факти. Тим часом по всій території США, від Нью-Йорка до Сіетла, заплановано понад тисячу акцій під гаслом "ICE Out for Good" (Геть ICE).
Мер Джейкоб Фрей підтвердив, що більшість протестів у місті залишаються мирними, попри окремі сутички з правоохоронцями біля готелів, де зупинилися федеральні агенти. Він знову закликав підрозділи ICE негайно залишити місто, звинувативши їх у створенні хаосу та недовіри серед місцевої громади.
