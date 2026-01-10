$42.990.27
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 29091 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 29566 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 29651 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 24897 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 21139 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 15389 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13755 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 10042 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13576 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
В США готовятся к массовым протестам из-за убийства женщины агентами ICE

Киев • УНН

 1790 просмотра

В десятках городов США запланированы протесты против действий ICE после смертельного ранения женщины в Миннеаполисе и стрельбы в Портленде. Администрация Трампа назвала случаи самообороной, но активисты требуют прекратить "смертельный террор".

В США готовятся к массовым протестам из-за убийства женщины агентами ICE
Фото: AP

В субботу в десятках городов США запланированы масштабные акции протеста против действий Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Волну возмущения вызвали два инцидента: смертельное ранение 37-летней Рене Гуд в Миннеаполисе и стрельба в Портленде, где федеральный офицер ранил двух человек. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Трагедии произошли во время проведения Министерством внутренней безопасности США самой масштабной операции по депортации нелегальных мигрантов. Администрация Дональда Трампа официально назвала оба случая самообороной, заявив, что водители использовали свои автомобили как оружие для нападения на агентов.

География протестов "ICE Out for Good"

Общественное движение "Indivisible" объявило об организации сотен митингов под лозунгом "Долой ICE навсегда". Акции запланированы в Техасе, Канзасе, Огайо, Флориде и других штатах.

Президент Колумбии сравнил миграционную службу США с нацистами после разговора с Трампом10.01.26, 05:49 • 1918 просмотров

Миннеаполис: Главный марш состоится в парке Паудерхорн, неподалеку от места гибели Рене Гуд. Активисты требуют "прекратить смертельный террор" на улицах городов.

Портленд: Ситуация остается напряженной из-за столкновений протестующих с федеральными агентами, охраняющими базы развертывания силовых структур.

Пока демонстрации в жилых районах остаются мирными. Однако вблизи федеральных объектов и аэропортов уже зафиксированы первые столкновения между активистами и силовиками. Власти опасаются повторения массовых беспорядков, подобных событиям 2020 года. 

В США федеральный агент ранил двух человек во время остановки автомобиля09.01.26, 13:52 • 3572 просмотра

Степан Гафтко

