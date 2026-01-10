В США готовятся к массовым протестам из-за убийства женщины агентами ICE

Фото: AP

В субботу в десятках городов США запланированы масштабные акции протеста против действий Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Волну возмущения вызвали два инцидента: смертельное ранение 37-летней Рене Гуд в Миннеаполисе и стрельба в Портленде, где федеральный офицер ранил двух человек. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Трагедии произошли во время проведения Министерством внутренней безопасности США самой масштабной операции по депортации нелегальных мигрантов. Администрация Дональда Трампа официально назвала оба случая самообороной, заявив, что водители использовали свои автомобили как оружие для нападения на агентов.

География протестов "ICE Out for Good"

Общественное движение "Indivisible" объявило об организации сотен митингов под лозунгом "Долой ICE навсегда". Акции запланированы в Техасе, Канзасе, Огайо, Флориде и других штатах.

Миннеаполис: Главный марш состоится в парке Паудерхорн, неподалеку от места гибели Рене Гуд. Активисты требуют "прекратить смертельный террор" на улицах городов.

Портленд: Ситуация остается напряженной из-за столкновений протестующих с федеральными агентами, охраняющими базы развертывания силовых структур.

Пока демонстрации в жилых районах остаются мирными. Однако вблизи федеральных объектов и аэропортов уже зафиксированы первые столкновения между активистами и силовиками. Власти опасаются повторения массовых беспорядков, подобных событиям 2020 года.

