Президент Колумбии сравнил миграционную службу США с нацистами после разговора с Трампом
Киев • УНН
Президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в империализме, а агентов миграционной службы (ICE) сравнил с "нацистскими бригадами". Это произошло после инцидента в Миннеаполисе, где агент ICE застрелил женщину.
Детали
Несмотря на то, что Трамп назвал их диалог в среду "большой честью", Петро быстро вернулся к жестким заявлениям. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, где агент ICE застрелил женщину.
Для нас ICE действует как нацистские и фашистские бригады. Они не просто преследуют латиноамериканцев, они убивают граждан США
Угроза конфликта и предстоящая встреча
Колумбийский лидер назвал угрозу американского вторжения реальной и предупредил, что это может спровоцировать гражданскую войну. Несмотря на это, Трамп подтвердил, что встретится с Петро в Белом доме в первую неделю февраля.
Ожидается, что стороны обсудят борьбу с наркотрафиком (Трамп недоволен рекордным производством кокаина в Колумбии) и ситуацию в Венесуэле. Напомним, что сейчас Петро находится под личными санкциями США, а его американская виза отменена.
