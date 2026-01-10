Президент Колумбии сравнил миграционную службу США с нацистами после разговора с Трампом

$42.990.27
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 18175 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 23455 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 23809 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 20539 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 19465 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14162 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13274 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9598 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13220 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Популярные новости
Зеленский: основная российская тактика – пытаться полностью "выключить" города9 января, 18:05 • 3170 просмотра
МАГАТЭ призвало ha и Украину договориться о прекращении огня возле ЗАЭС9 января, 18:25 • 3396 просмотра
Киев до конца дня перейдет на плановые графики отключений света - Свириденко9 января, 18:48 • 3306 просмотра
Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера9 января, 20:57 • 3906 просмотра
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве9 января, 20:58 • 7766 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 15938 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 61863 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 89796 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 63241 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 85379 просмотра
Президент Колумбии сравнил миграционную службу США с нацистами после разговора с Трампом

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в империализме, а агентов миграционной службы (ICE) сравнил с "нацистскими бригадами". Это произошло после инцидента в Миннеаполисе, где агент ICE застрелил женщину.

Президент Колумбии сравнил миграционную службу США с нацистами после разговора с Трампом

Президент Колумбии Густаво Петро возобновил острую критику в адрес Вашингтона всего через несколько дней после телефонного разговора с Дональдом Трампом. В интервью BBC он обвинил США в империализме, а агентов миграционной службы (ICE) сравнил с "нацистскими бригадами", пишет УНН.

Детали

Несмотря на то, что Трамп назвал их диалог в среду "большой честью", Петро быстро вернулся к жестким заявлениям. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, где агент ICE застрелил женщину.

"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки05.01.26, 06:20 • 59652 просмотра

Для нас ICE действует как нацистские и фашистские бригады. Они не просто преследуют латиноамериканцев, они убивают граждан США

- заявил Петро.

Угроза конфликта и предстоящая встреча

Колумбийский лидер назвал угрозу американского вторжения реальной и предупредил, что это может спровоцировать гражданскую войну. Несмотря на это, Трамп подтвердил, что встретится с Петро в Белом доме в первую неделю февраля.

Ожидается, что стороны обсудят борьбу с наркотрафиком (Трамп недоволен рекордным производством кокаина в Колумбии) и ситуацию в Венесуэле. Напомним, что сейчас Петро находится под личными санкциями США, а его американская виза отменена. 

Президент Колумбии призвал Трампа "прекратить клеветать" после обвинений в наркоторговле05.01.26, 19:05 • 4320 просмотров

Степан Гафтко

Санкции
Густаво Петро
Колумбия
Белый дом
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты