Президент Колумбии сравнил миграционную службу США с нацистами после разговора с Трампом

Президент Колумбии Густаво Петро возобновил острую критику в адрес Вашингтона всего через несколько дней после телефонного разговора с Дональдом Трампом. В интервью BBC он обвинил США в империализме, а агентов миграционной службы (ICE) сравнил с "нацистскими бригадами", пишет УНН.

Несмотря на то, что Трамп назвал их диалог в среду "большой честью", Петро быстро вернулся к жестким заявлениям. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, где агент ICE застрелил женщину.

Для нас ICE действует как нацистские и фашистские бригады. Они не просто преследуют латиноамериканцев, они убивают граждан США