Убивство Рене Гуди: Трамп погрожує застосувати військові сили через протести проти ICE в Міннесоті

Президент США Дональд Трамп у четвер пригрозив застосувати Закон про повстання, щоб розгорнути військові сили в Міннесоті після кількох днів гнівних протестів через зростання кількості імміграційних агентів на вулицях Міннеаполіса, передає УНН із посиланням Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що протистояння між мешканцями та федеральними чиновниками стає дедалі напруженішим після того, як вісім днів тому агент Імміграційної та митної служби смертельно застрелив громадянку США Рене Гуд в автомобілі в Міннеаполісі, і протести поширилися на інші міста. Остання погроза Трампа пролунала через кілька годин після того, як імміграційний офіцер застрелив венесуельця, який, за словами уряду, втік після того, як агенти спробували зупинити його автомобіль у Міннеаполісі.

У Міннеаполісі тисячі людей вийшли на марш через вбивство Рене Гуд агентом ICE

"Якщо корумповані політики Міннесоти не будуть дотримуватися закону та зупинять професійних агітаторів та повстанців від нападів на патріотів I.C.E., які лише намагаються виконувати свою роботу, я запроваджу ЗАКОН ПРО ПОВСТАННЯ", – написав Трамп у соціальних мережах.

Трамп, республіканець, тижнями висміював лідерів демократів штату та називав сомалійську громаду в цьому районі "сміттям", яке слід "викинути" з країни.

Він уже направив майже 3000 федеральних офіцерів до району Міннеаполіса, які носили зброю обледенілими вулицями міста, одягнені у військовий камуфляж та маски, що приховують їхні обличчя. Їх часто зустрічали гучні, часто гнівні протести з боку мешканців, деякі свистіли у свистки або грюкали в бубни.

Агенти заарештовували як іммігрантів, так і протестувальників, часом розбиваючи вікна та витягуючи людей з машин, і на них кричали в кількох епізодах, де вони зупиняли чорношкірих та латиноамериканських громадян США та вимагали пред'явлення документів.

Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відео