Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
15 січня, 08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:19
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:53
Убивство Рене Гуди: Трамп погрожує застосувати військові сили через протести проти ICE в Міннесоті

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Дональд Трамп пригрозив розгорнути військові сили в Міннесоті після протестів, викликаних діями імміграційних агентів. Це сталось після того, як офіцер застрелив венесуельця, а раніше агент смертельно застрелив громадянку США.

Убивство Рене Гуди: Трамп погрожує застосувати військові сили через протести проти ICE в Міннесоті

Президент США Дональд Трамп у четвер пригрозив застосувати Закон про повстання, щоб розгорнути військові сили в Міннесоті після кількох днів гнівних протестів через зростання кількості імміграційних агентів на вулицях Міннеаполіса, передає УНН із посиланням Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що протистояння між мешканцями та федеральними чиновниками стає дедалі напруженішим після того, як вісім днів тому агент Імміграційної та митної служби смертельно застрелив громадянку США Рене Гуд в автомобілі в Міннеаполісі, і протести поширилися на інші міста. Остання погроза Трампа пролунала через кілька годин після того, як імміграційний офіцер застрелив венесуельця, який, за словами уряду, втік після того, як агенти спробували зупинити його автомобіль у Міннеаполісі.

У Міннеаполісі тисячі людей вийшли на марш через вбивство Рене Гуд агентом ICE11.01.26, 04:40 • 5442 перегляди

"Якщо корумповані політики Міннесоти не будуть дотримуватися закону та зупинять професійних агітаторів та повстанців від нападів на патріотів I.C.E., які лише намагаються виконувати свою роботу, я запроваджу ЗАКОН ПРО ПОВСТАННЯ", – написав Трамп у соціальних мережах.

Трамп, республіканець, тижнями висміював лідерів демократів штату та називав сомалійську громаду в цьому районі "сміттям", яке слід "викинути" з країни.

Він уже направив майже 3000 федеральних офіцерів до району Міннеаполіса, які носили зброю обледенілими вулицями міста, одягнені у військовий камуфляж та маски, що приховують їхні обличчя. Їх часто зустрічали гучні, часто гнівні протести з боку мешканців, деякі свистіли у свистки або грюкали в бубни.

Агенти заарештовували як іммігрантів, так і протестувальників, часом розбиваючи вікна та витягуючи людей з машин, і на них кричали в кількох епізодах, де вони зупиняли чорношкірих та латиноамериканських громадян США та вимагали пред'явлення документів.

Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відео10.01.26, 13:20 • 12469 переглядiв

Антоніна Туманова

