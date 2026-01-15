Украина созывает Энергетический Рамштайн для получения дополнительной помощи

По поручению премьера Юлии Свириденко МИД совместно с Минэнерго созывает Энергетический Рамштайн. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

По поручению Премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем Энергетический Рамштайн, на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства - сообщил Сибига.

По словам главы МИД, дипломаты находятся в постоянном контакте с Европейским энергетическим сообществом по наполнению Фонда поддержки энергетики Украины и закупке оборудования за счет фонда.

Италия - уже начали доставлять промышленные бойлеры высокой мощности (от 550 до 3000 KW) на общую сумму 1.85 млн евро, которые помогут наиболее пострадавшим общинам. Задействуем также все международные механизмы. Механизм гражданской защиты ЕС. Энергетическую хартию. Другие международные организации - добавил Сибига.

По его словам, все заграничные дипломатические учреждения имеют поручение также максимально мобилизовать поддержку доноров для адресной помощи наиболее пострадавшим регионам и общинам, в частности энергетическим оборудованием.

Глава МИД также добавил, что на этой неделе уже есть большой пакет на 200 миллионов долларов от Норвегии — для закупки газа и оборудования.