Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
15 января, 13:18
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
15 января, 08:19
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
15 января, 07:52
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзивы
Украина созывает Энергетический Рамштайн для получения дополнительной помощи

Киев • УНН

 • 254 просмотра

МИД и Минэнерго созывают Энергетический Рамштайн по поручению премьера Юлии Свириденко. Украина рассчитывает на дополнительные взносы и обязательства от союзников.

Украина созывает Энергетический Рамштайн для получения дополнительной помощи

По поручению премьера Юлии Свириденко МИД совместно с Минэнерго созывает Энергетический Рамштайн. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

По поручению Премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем Энергетический Рамштайн, на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства 

- сообщил Сибига.

По словам главы МИД, дипломаты находятся в постоянном контакте с Европейским энергетическим сообществом по наполнению Фонда поддержки энергетики Украины и закупке оборудования за счет фонда.

Италия - уже начали доставлять промышленные бойлеры высокой мощности (от 550 до 3000 KW) на общую сумму 1.85 млн евро, которые помогут наиболее пострадавшим общинам. Задействуем также все международные механизмы. Механизм гражданской защиты ЕС. Энергетическую хартию. Другие международные организации 

- добавил Сибига.

По его словам, все заграничные дипломатические учреждения имеют поручение также максимально мобилизовать поддержку доноров для адресной помощи наиболее пострадавшим регионам и общинам, в частности энергетическим оборудованием.

Особо сложная ситуация в Киеве – время городскими властями упущено: Зеленский о ситуации в энергетике15.01.26, 15:40 • 3580 просмотров

Добавим

Глава МИД также добавил, что на этой неделе уже есть большой пакет на 200 миллионов долларов от Норвегии — для закупки газа и оборудования. 

Уже в ближайшее время ожидаем новые двусторонние пакеты энергетической поддержки от других партнеров. Уже завтра будут новости в этом направлении. На подходе также дополнительные двусторонние пакеты поддержки возможностей ПВО. Тоже завтра будут новые объявления. Ведь лучшая помощь энергосистеме Украины — это каждая российская ракета и дрон, которые не долетели до цели 

- резюмировал Сибига.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Министерство энергетики Украины