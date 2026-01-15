$43.180.08
14:15 • 9914 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 16969 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 48632 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 61253 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 34275 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32378 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51352 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41411 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42843 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 37531 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Україна скликає Енергетичний Рамштайн для отримання додаткової допомоги

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 170 перегляди

МЗС та Міненерго скликають Енергетичний Рамштайн за дорученням прем'єрки Юлії Свириденко. Україна розраховує на додаткові внески та зобов'язання від союзників.

Україна скликає Енергетичний Рамштайн для отримання додаткової допомоги

На доручення прем’єрки Юлії Свириденко МЗС спільно з Міненерго скликає Енергетичний Рамштайн. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

На доручення Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання 

- повідомив Сибіга.

За словами глави МЗС, дипломати перебувають на постійному контакті з Європейським енергетичним співтовариством по наповненню Фонду підтримки енергетики України і закупівлі обладнання за рахунок фонду.

Італія - вже почали доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 KW) на загальну суму 1.85 млн євро, які допоможуть найбільш постраждалим громадам. Задіюємо також усі міжнародні механізми. Механізм цивільного захисту ЄС. Енергетичну хартію. Інші міжнародні організації 

- додав Сибіга.

За його словами, всі закордонні дипломатичні установи мають доручення також максимально мобілізувати підтримку донорів для адресної допомоги найбільш постраждалим регіонам і громадам, зокрема енергетичним обладнанням.

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці15.01.26, 15:40 • 3568 переглядiв

Додамо

Глава МЗС також додав, що цього тижня вже маємо великий пакет на 200 мільйонів доларів від Норвегії — для закупівлі газу та обладнання. 

Вже найближчим часом очікуємо нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів. Вже завтра будуть новини на цьому напрямі. На підході також додаткові двосторонні пакети підтримки спроможностей ППО. Теж завтра будуть нові оголошення. Адже найкраща допомога енергосистемі України — це кожна російська ракета та дрон, які не долетіли до цілі 

- резюмував Сибіга.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Міністерство енергетики України