Україна скликає Енергетичний Рамштайн для отримання додаткової допомоги

На доручення Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання - повідомив Сибіга.

За словами глави МЗС, дипломати перебувають на постійному контакті з Європейським енергетичним співтовариством по наповненню Фонду підтримки енергетики України і закупівлі обладнання за рахунок фонду.

Італія - вже почали доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 KW) на загальну суму 1.85 млн євро, які допоможуть найбільш постраждалим громадам. Задіюємо також усі міжнародні механізми. Механізм цивільного захисту ЄС. Енергетичну хартію. Інші міжнародні організації - додав Сибіга.

За його словами, всі закордонні дипломатичні установи мають доручення також максимально мобілізувати підтримку донорів для адресної допомоги найбільш постраждалим регіонам і громадам, зокрема енергетичним обладнанням.

Глава МЗС також додав, що цього тижня вже маємо великий пакет на 200 мільйонів доларів від Норвегії — для закупівлі газу та обладнання.