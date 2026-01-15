Україна скликає Енергетичний Рамштайн для отримання додаткової допомоги
МЗС та Міненерго скликають Енергетичний Рамштайн за дорученням прем'єрки Юлії Свириденко. Україна розраховує на додаткові внески та зобов'язання від союзників.
На доручення прем’єрки Юлії Свириденко МЗС спільно з Міненерго скликає Енергетичний Рамштайн. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.
На доручення Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання
За словами глави МЗС, дипломати перебувають на постійному контакті з Європейським енергетичним співтовариством по наповненню Фонду підтримки енергетики України і закупівлі обладнання за рахунок фонду.
Італія - вже почали доставляти промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 KW) на загальну суму 1.85 млн євро, які допоможуть найбільш постраждалим громадам. Задіюємо також усі міжнародні механізми. Механізм цивільного захисту ЄС. Енергетичну хартію. Інші міжнародні організації
За його словами, всі закордонні дипломатичні установи мають доручення також максимально мобілізувати підтримку донорів для адресної допомоги найбільш постраждалим регіонам і громадам, зокрема енергетичним обладнанням.
Глава МЗС також додав, що цього тижня вже маємо великий пакет на 200 мільйонів доларів від Норвегії — для закупівлі газу та обладнання.
Вже найближчим часом очікуємо нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів. Вже завтра будуть новини на цьому напрямі. На підході також додаткові двосторонні пакети підтримки спроможностей ППО. Теж завтра будуть нові оголошення. Адже найкраща допомога енергосистемі України — це кожна російська ракета та дрон, які не долетіли до цілі