Российский удар оставил более 400 тысяч харьковчан без света и тепла - Зеленский
Киев • УНН
В результате российского удара по Харькову более 400 тысяч человек остались без света и тепла, сообщил Президент Зеленский.
В результате сегодняшнего удара рф по Харькову более 400 тыс. человек остались без света и тепла. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ОП, Зеленский проинформировал о российских атаках на энергетический сектор и всю критическую инфраструктуру Украины, а также на жилые дома.
Только сегодня россияне ударили по Харькову, в результате чего более 400 тыс. человек остались без света и тепла
Напомним
Как сообщил мэр Игорь Терехов, РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры Харькова.