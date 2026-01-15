Российский удар оставил более 400 тысяч харьковчан без света и тепла - Зеленский

В результате сегодняшнего удара рф по Харькову более 400 тыс. человек остались без света и тепла. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, Зеленский проинформировал о российских атаках на энергетический сектор и всю критическую инфраструктуру Украины, а также на жилые дома.

Только сегодня россияне ударили по Харькову, в результате чего более 400 тыс. человек остались без света и тепла - цитирует ОП слова Зеленского.

Осмотрели последствия вражеских ударов по Киеву и обсудили программу поддержки: Свириденко встретилась с главой МВФ

Напомним

Как сообщил мэр Игорь Терехов, РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры Харькова.