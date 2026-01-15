Российский удар оставил более 400 тысяч харьковчан без света и тепла - Зеленский

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 9750 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 16790 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 48409 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 61023 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 34179 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 32345 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 51310 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41382 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42795 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 37464 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 42231 просмотра
Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов15 января, 11:12 • 8892 просмотра
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15 января, 11:34 • 6890 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+15 января, 11:42 • 20063 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 4772 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 4856 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 42273 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 48409 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 61023 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 58259 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Юлия Тимошенко
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Румыния
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 3486 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 21508 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 43391 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 77197 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 68224 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Северный поток
Хранитель

Российский удар оставил более 400 тысяч харьковчан без света и тепла - Зеленский

Киев • УНН

 • 166 просмотра

В результате российского удара по Харькову более 400 тысяч человек остались без света и тепла, сообщил Президент Зеленский.

Российский удар оставил более 400 тысяч харьковчан без света и тепла - Зеленский

В результате сегодняшнего удара рф по Харькову более 400 тыс. человек остались без света и тепла. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, Зеленский проинформировал о российских атаках на энергетический сектор и всю критическую инфраструктуру Украины, а также на жилые дома.

Только сегодня россияне ударили по Харькову, в результате чего более 400 тыс. человек остались без света и тепла 

- цитирует ОП слова Зеленского.

Осмотрели последствия вражеских ударов по Киеву и обсудили программу поддержки: Свириденко встретилась с главой МВФ15.01.26, 18:08 • 1980 просмотров

Напомним

Как сообщил мэр Игорь Терехов, РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры Харькова.

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Международный валютный фонд
Владимир Зеленский
Украина
Харьков