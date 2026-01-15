рф зруйнувала великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури Харкова - мер
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування великого об'єкта критичної енергетичної інфраструктури. Вживаються заходи для мінімізації наслідків ворожих ударів.
рф зруйнувала великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у четвер, пише УНН.
Шановні харківʼяни! Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури
З його слів, "ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації".
