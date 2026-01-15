$43.180.08
14:15
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
рф зруйнувала великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури Харкова - мер

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування великого об'єкта критичної енергетичної інфраструктури. Вживаються заходи для мінімізації наслідків ворожих ударів.

рф зруйнувала великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури Харкова - мер

рф зруйнувала великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у четвер, пише УНН.

Шановні харківʼяни! Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури

- написав Терехов.

З його слів, "ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації". 

Атака рф на Харків 15 січня: у передмісті лунали вибухи15.01.26, 14:56 • 2238 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Ігор Терехов
Харків