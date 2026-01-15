Атака рф на Харків 15 січня: у передмісті лунали вибухи

У четвер, 15 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Ігоря Терехова і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

За попередніми даними, окупанти завдають ударів по передмістю Харкова. Як зазначив Олег Синєгубов, наслідки влучання уточнюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Тим часом Повітряні сили України попереджають про небезпеку ворожих авіаційних ударів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 14 січня російський безпілотник влучив у будинок в Путивльській громаді Конотопського району Сумської області. Були поранені четверо дітей віком від 6 до 17 років. Їм надали допомогу на місці без госпіталізації.