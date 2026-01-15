$43.180.08
Ексклюзив
08:19 • 23412 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 32758 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 20251 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 22294 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 42735 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 36971 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 38689 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34429 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 28004 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23528 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Атака рф на Харків 15 січня: у передмісті лунали вибухи

Київ • УНН

 • 282 перегляди

15 січня російські окупанти завдали ударів по Харкову. За попередніми даними, атаковано передмістя.

Атака рф на Харків 15 січня: у передмісті лунали вибухи

У четвер, 15 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Ігоря Терехова і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

За попередніми даними, окупанти завдають ударів по передмістю Харкова. Як зазначив Олег Синєгубов, наслідки влучання уточнюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Тим часом Повітряні сили України попереджають про небезпеку ворожих авіаційних ударів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 14 січня російський безпілотник влучив у будинок в Путивльській громаді Конотопського району Сумської області. Були поранені четверо дітей віком від 6 до 17 років. Їм надали допомогу на місці без госпіталізації.

Євген Устименко

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків