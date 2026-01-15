російський БПЛА влучив у цивільний будинок на Сумщині, поранено чотирьох дітей

У середу, 14 січня, російський безпілотник влучив у будинок в Путивльській громаді Конотопського району Сумської області, де перебували цивільні люди. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну прокуратуру Сумщини.

Деталі

Це сталось близько 23:15: ворог атакував безпілотником будинок цивільних жителів. В результаті удару було поранено чотирьох дітей - 13-річного хлопчика та дівчаток, яким 17, 15 та 6 років.

Їм надали допомогу на місці без подальшої госпіталізації.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.

