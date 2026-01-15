$43.180.08
Астролог заявляє про резонанс між гороскопом Юлії Тимошенко та подіями в країні під час параду планет
Ексклюзив
07:52 • 1246 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 6132 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
02:34 • 30166 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 30449 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 32306 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 32036 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 26481 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 22386 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 19468 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 35377 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 47002 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 53585 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 70063 перегляди
російський БПЛА влучив у цивільний будинок на Сумщині, поранено чотирьох дітей

Київ • УНН

 • 22 перегляди

російський безпілотник атакував будинок у Путивльській громаді Сумської області, поранивши чотирьох дітей віком від 6 до 17 років. Їм надали допомогу на місці без госпіталізації.

російський БПЛА влучив у цивільний будинок на Сумщині, поранено чотирьох дітей

У середу, 14 січня, російський безпілотник влучив у будинок в Путивльській громаді Конотопського району Сумської області, де перебували цивільні люди. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну прокуратуру Сумщини.

Деталі

Це сталось близько 23:15: ворог атакував безпілотником будинок цивільних жителів. В результаті удару було поранено чотирьох дітей - 13-річного хлопчика та дівчаток, яким 17, 15 та 6 років.

Їм надали допомогу на місці без подальшої госпіталізації.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)

- йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо

Внаслідок нічної дронової атаки росіян пошкоджено вітражі у львівському храмі Ольги та Єлизавети.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Сумська область
Україна
Львів