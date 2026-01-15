$43.180.08
Шахед-136

российский БПЛА попал в гражданский дом на Сумщине, ранены четверо детей

Киев • УНН

 • 136 просмотра

российский беспилотник атаковал дом в Путивльской общине Сумской области, ранив четырех детей в возрасте от 6 до 17 лет. Им оказали помощь на месте без госпитализации.

российский БПЛА попал в гражданский дом на Сумщине, ранены четверо детей

В среду, 14 января, российский беспилотник попал в дом в Путивльской общине Конотопского района Сумской области, где находились гражданские люди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную прокуратуру Сумщины.

Детали

Это произошло около 23:15: враг атаковал беспилотником дом гражданских жителей. В результате удара были ранены четверо детей - 13-летний мальчик и девочки, которым 17, 15 и 6 лет.

Им оказали помощь на месте без дальнейшей госпитализации.

Под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)

- говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до двенадцати лет.

Напомним

В результате ночной дроновой атаки россиян повреждены витражи во львовском храме Ольги и Елизаветы.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Сумская область
Украина
Львов