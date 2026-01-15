российский БПЛА попал в гражданский дом на Сумщине, ранены четверо детей
Киев • УНН
российский беспилотник атаковал дом в Путивльской общине Сумской области, ранив четырех детей в возрасте от 6 до 17 лет. Им оказали помощь на месте без госпитализации.
В среду, 14 января, российский беспилотник попал в дом в Путивльской общине Конотопского района Сумской области, где находились гражданские люди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную прокуратуру Сумщины.
Детали
Это произошло около 23:15: враг атаковал беспилотником дом гражданских жителей. В результате удара были ранены четверо детей - 13-летний мальчик и девочки, которым 17, 15 и 6 лет.
Им оказали помощь на месте без дальнейшей госпитализации.
Под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до двенадцати лет.
