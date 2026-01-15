Атака рф на Харьков 15 января: в пригороде раздавались взрывы

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:18 • 1732 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
08:19 • 28704 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 39584 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 23833 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 25591 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 45361 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 38311 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 39682 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 34689 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 28167 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД15 января, 04:04 • 23345 просмотра
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto15 января, 06:59 • 22247 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 11757 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго08:33 • 20123 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 23595 просмотра
публикации
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 24042 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
08:19 • 28633 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко08:08 • 39513 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 49802 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 62352 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Денис Шмыгаль
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 12067 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 39060 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 73102 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 64403 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 68533 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Микоян МиГ-29

Атака рф на Харьков 15 января: в пригороде раздавались взрывы

Киев • УНН

 • 1598 просмотра

15 января российские оккупанты нанесли удары по Харькову. По предварительным данным, атакован пригород.

Атака рф на Харьков 15 января: в пригороде раздавались взрывы

В четверг, 15 января, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Детали

По предварительным данным, оккупанты наносят удары по пригороду Харькова. Как отметил Олег Синегубов, последствия попадания уточняются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Тем временем Воздушные силы Украины предупреждают об опасности вражеских авиационных ударов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 14 января российский беспилотник попал в дом в Путивльской общине Конотопского района Сумской области. Были ранены четверо детей в возрасте от 6 до 17 лет. Им оказали помощь на месте без госпитализации.

Евгений Устименко

Война в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков