Атака рф на Харьков 15 января: в пригороде раздавались взрывы

В четверг, 15 января, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Детали

По предварительным данным, оккупанты наносят удары по пригороду Харькова. Как отметил Олег Синегубов, последствия попадания уточняются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Тем временем Воздушные силы Украины предупреждают об опасности вражеских авиационных ударов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 14 января российский беспилотник попал в дом в Путивльской общине Конотопского района Сумской области. Были ранены четверо детей в возрасте от 6 до 17 лет. Им оказали помощь на месте без госпитализации.