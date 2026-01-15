рф разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры Харькова - мэр
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении крупного объекта критической энергетической инфраструктуры. Принимаются меры для минимизации последствий вражеских ударов.
рф разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в четверг, пишет УНН.
Уважаемые харьковчане! Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры
По его словам, "мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации".
