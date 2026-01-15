$43.180.08
14:15
Что будет с ценами на продуктовую корзину – ответ эксперта
Эксклюзив
13:18
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
рф разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры Харькова - мэр

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении крупного объекта критической энергетической инфраструктуры. Принимаются меры для минимизации последствий вражеских ударов.

рф разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры Харькова - мэр

рф разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в четверг, пишет УНН.

Уважаемые харьковчане! Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры

- написал Терехов.

По его словам, "мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации". 

Атака рф на Харьков 15 января: в пригороде раздавались взрывы15.01.26, 14:56 • 2238 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
