Осмотрели последствия вражеских ударов по Киеву и обсудили программу поддержки: Свириденко встретилась с главой МВФ

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Вместе они осмотрели последствия вражеских ударов по одному из крупных энергообъектов Киева, а также обсудили состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период, передает УНН.

Детали

Свириденко отметила, что визит Георгиевой в Киев, который пришелся на время сложной ситуации в энергетике из-за беспрецедентных российских обстрелов и самой холодной за 20 лет зимы, — важный знак поддержки Украины.

Осмотрели вместе последствия вражеских ударов по одному из крупных энергообъектов Киева. Бесспорно, Россия продолжает умышленный террор гражданских людей и попытку использовать мороз как оружие против украинцев, сломить наш моральный дух и заставить пойти на уступки. Это очередной акт геноцида украинского народа - сообщила Свириденко.

Кроме того, премьер поблагодарила главу МВФ за личное участие в помощи нашему государству во времена серьезных вызовов, как финансовыми инструментами, так и адвокацией поддержки Украины среди партнеров.

Отдельно обсудили состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период, которая крайне важна для поддержания макрофинансовой стабильности. МВФ является одним из ключевых международных финансовых партнеров Украины. Благодарна за знак дружбы и солидарности с украинским народом, который во время встречи передали представители Совета директоров МВФ. Мы ценим наше сотрудничество - резюмировала Свириденко.

