Осмотрели последствия вражеских ударов по Киеву и обсудили программу поддержки: Свириденко встретилась с главой МВФ

14:15 • 4266 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 10955 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 41047 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 53505 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 30832 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 30967 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 49781 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40553 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41450 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35586 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto15 января, 06:59 • 29148 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 18909 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго15 января, 08:33 • 27018 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 35974 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+11:42 • 16247 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 36013 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:19 • 41043 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 53501 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:53 • 55612 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 68594 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 18936 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 42049 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 75929 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 67019 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 71089 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
The New York Times
MIM-104 Patriot

Осмотрели последствия вражеских ударов по Киеву и обсудили программу поддержки: Свириденко встретилась с главой МВФ

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, осмотрев последствия вражеских ударов по энергообъекту Киева. Они обсудили подготовку к принятию программы поддержки МВФ для Украины.

Осмотрели последствия вражеских ударов по Киеву и обсудили программу поддержки: Свириденко встретилась с главой МВФ

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Вместе они осмотрели последствия вражеских ударов по одному из крупных энергообъектов Киева, а также обсудили состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период, передает УНН.

Детали

Свириденко отметила, что визит Георгиевой в Киев, который пришелся на время сложной ситуации в энергетике из-за беспрецедентных российских обстрелов и самой холодной за 20 лет зимы, — важный знак поддержки Украины.

Осмотрели вместе последствия вражеских ударов по одному из крупных энергообъектов Киева. Бесспорно, Россия продолжает умышленный террор гражданских людей и попытку использовать мороз как оружие против украинцев, сломить наш моральный дух и заставить пойти на уступки. Это очередной акт геноцида украинского народа

- сообщила Свириденко.

Кроме того, премьер поблагодарила главу МВФ за личное участие в помощи нашему государству во времена серьезных вызовов, как финансовыми инструментами, так и адвокацией поддержки Украины среди партнеров.

Отдельно обсудили состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период, которая крайне важна для поддержания макрофинансовой стабильности. МВФ является одним из ключевых международных финансовых партнеров Украины. Благодарна за знак дружбы и солидарности с украинским народом, который во время встречи передали представители Совета директоров МВФ. Мы ценим наше сотрудничество

- резюмировала Свириденко.

Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года15.01.26, 08:16 • 30968 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Международный валютный фонд
Юлия Свириденко
Украина
Киев